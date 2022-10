Champions League Salzburg feiert gegen Zagreb ersten Sieg Stand: 05.10.2022 20:40 Uhr

Salzburg hat in der Champions League nach zwei Unentschieden den ersten Sieg gefeiert. Im eigenen Stadion besiegten die Österreicher Dinamo Zagreb mit 1:0 (0:0).

Salzburg war über die gesamte Partie hinweg das dominierende Team, ohne sich jedoch die ganz großen Chancen herauszuspielen. Zagreb stand äußerst defensiv und setzte auf Konter.

Am Ende entschied ein Strafstoß das Spiel. Sadegh Moharrami hatte Andreas Ulmer zu Fall gebracht, Noah Okafor verwandelte den fälligen Elfmeter sicher (71.). In der spannenden Schlussphase hatten beide Teams noch gute Möglichkeiten, ein weiterer Treffer fiel aber nicht. Salzburg hat in der Gruppe E nun fünf Punkte auf dem Konto, Dinamo Zagreb drei.