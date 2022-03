Die "Reds" verloren zwar am Dienstagabend (08.03.2022) das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Inter Mailand mit 0:1 (0:0), zogen aber nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel in das Viertelfinale ein.

Diskutable Schiedsrichter-Entscheidung der Knackpunkt

Lautaro Martinez (61. Minute) erzielte vor 50.000 Zuschauern an der Anfield Road das letztlich wertlose Tor des Tages für Inter. Den Knockout für Inter bedeutete die diskutable Gelb-Rote Karte gegen Alexis Sanchez (63.).

Inter stand vor einer Herkulesaufgabe, musste schon auf ein kleines Wunder hoffen. Die "Reds" hatten die vorhergehenden zwölf Pflichtspiele in Folge gewonnen und vor eigenem Publikum in dieser Saison in allen Wettbewerben gar nicht verloren.