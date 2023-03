Auslosung Champions League FC Bayern im Viertelfinale gegen Guardiolas Manchester City Stand: 17.03.2023 13:20 Uhr

Der FC Bayern trifft im Viertelfinale der Champions League auf Manchester City. Mit Real Madrid und Chelsea treffen außerdem die Titelträger der vergangenen zwei Jahre aufeinander.

Für den FC Bayern kommt es damit in den Viertelfinalspielen am 11./12. April und 18./19. April auch zum Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Coach Pep Guardiola, der bei City auf der Bank sitzt. Englands Meister, in der Premier League mit fünf Punkten Rückstand hinter Arsenal nur auf Platz zwei, hatte Leipzig im Achtelfinale nach einem 1:1 im Hinspiel mit fünf Haaland-Toren 7:0 abgeschossen.

Salihamidzic: "Manchester City stärkster Gegner"

"Manchester City ist eine absolute Top-Mannschaft, aber wir sind der FC Bayern München. Wir müssen und wir werden für diesen großen Gegner bereit sein" , sagte Vorstandschef Oliver Kahn nach der Viertelfinal-Auslosung. "Wer die Champions League gewinnen will, muss die Besten schlagen. Das ist die Herausforderung - und der stellen wir uns gerne."

"Das ist ein kleines Finale" , hob Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Qualität dieses K.o.-Gipfels hervor. "Meiner Meinung nach ist Manchester City der stärkste Gegner."

Die Münchner hatten in der ersten K.o.-Runde mit zwei Siegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain um Lionel Messi und Kylian Mbappé ausgeschaltet. Schon in der Gruppenphase hatte das Team von Trainer Julian Nagelsmann alle sechs Partien gewonnen und ist ein Topfavorit auf den Titelgewinn.

Real Madrid gegen Chelsea - Duell der letzten Titelträger

Real Madrid bekommt es mit dem FC Chelsea zu tun, im Duell der Titelträger der vergangenen zwei Jahre. Außerdem spielt Inter Mailand gegen Benfica. Der AC Mailand trifft in einem italienischen Duell auf SSC Neapel.

Dies ergab die Auslosung am Freitag (17.03.2023) in der Zentrale der UEFA im schweizerischen Nyon.

Einschränkungen, wonach es keine Duelle zwischen zwei Mannschaften aus demselben Land gibt, gibt es in der Champions League ab dem Viertelfinale nicht mehr.

FC Bayern in möglichem Halbfinale gegen Real Madrid oder Chelsea

Neben den Viertelfinalpartien wurden auch schon die möglichen Paarungen für das Halbfinale ausgelost. Sollten die Münchner weiterkommen, würden sie auf den Sieger des Duells zwischen Real Madrid und Chelsea treffen. Im anderen Halbfinale könnte es zu einem Mailänder Derby kommen.

Das Viertelfinale im Überblick:

Manchester City - Bayern München

Real Madrid - FC Chelsea

Inter Mailand - Benfica Lissabon

AC Mailand - SSC Neapel

Wann sind die nächsten Termine?

Die Viertelfinalspiele steigen am 11./12. und 18./19. April 2023, die Termine für die Halbfinale sind der 9./10. und 16./17. Mai 2023.

Wann und wo wird das Finale der Champions-League ausgetragen?

Das Finale steigt am 10. Juni 2023 im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion. Das ZDF überträgt die Begegnung live im Free-TV. Die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime übertragen weitere Begegnungen der Königsklasse.