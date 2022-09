Später Ausgleich durch Hack Bielefeld rettet Punkt in Darmstadt in letzter Minute Stand: 04.09.2022 16:31 Uhr

Der SV Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Rückkehr auf die Aufstiegsränge verpasst. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht kam gegen Arminia Bielefeld am 7. Spieltag nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und bleibt somit auf Rang vier stecken.

Braydon Manu (8. Minute) brachte Darmstadt in Führung, ehe Robin Hack (90.+4.) spät noch der Ausgleich gelang.

Der schwach gestartete Bundesliga-Absteiger blieb auch im dritten Spiel unter Neu-Coach Daniel Scherning ungeschlagen. Dennoch steckt die Arminia weiter im Tabellenkeller fest.

Unglaublicher Fehlschuss von Lasme

Die "Lilien" erwischten vor 13.860 Zuschauern ohne ihren gelbgesperrten Kapitän Fabian Holland den besseren Start, Manu tunnelte Martin Fraisl mit dem ersten Abschluss. Quasi im Gegenzug leistete sich Bryan Lasme (9.) einen unglaublichen Fehlschuss, setzte den Ball bei leerem Tor aus zwei Metern an die Latte.

Auch sonst war die Arminia nun gut im Spiel. Oliver Hüsing (19.) scheiterte per Kopf an Marcel Schuhen, auf der Gegenseite vergab Marvin Mehlem (39.) allein vor dem Tor. Nach dem Wechsel erarbeitete sich Darmstadt leichte Vorteile, agierte im letzten Drittel aber oft zu ungenau. Bielefeld bemühte sich um einen Torerfolg, doch Hack scheiterte erst an Schuhen (52.) und traf später nur den Außenpfosten.

Fast mit der letzten Aktion traf er dann aber doch noch mit einem feinen Schlenzer und brachte Darmstadt um den sicher geglaubten Erfolg.

Darmstadt auswärts in Kaiserslautern

Zum Abschluss des 8. Spieltages ist der SV Darmstadt 98 auf dem Betzenberg in Kaiserslautern gefordert (Sonntag, 11.09.2022 um 13.30 Uhr). Bereits zwei Tage früher muss Bielefeld in Nürnberg antreten (18.30 Uhr).