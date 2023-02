Zweiter Sieg in Folge St. Pauli jubelt auch gegen Hannover 96 Stand: 05.02.2023 16:38 Uhr

Der Trainerwechsel in der Winterpause scheint sich für den FC St. Pauli gelohnt zu haben. Im zweiten Spiel nach dem Neustart der 2. Fußball-Bundesliga feierten die Hamburger unter Trainer Fabian Hürzeler den zweiten Zu-Null-Sieg.

Nach dem 1:0 in der Vorwoche in Nürnberg sorgten im Heimspiel am Millerntor am Sonntag (05.02.2023) Lukas Daschner (17.) und Connor Metcalfe (29.) für einen 2:0 (2:0)-Sieg gegen Hannover 96. Die Gäste, die nach Gelb-Rot gegen Phil Neumann (61.) in Unterzahl spielten, verloren damit auch ihre zweite Partie im Jahr 2023.

Hannover rangiert mit 28 Punkten auf Platz sieben und hat jetzt acht Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Als Neunter hat der FC St. Pauli 23 Zähler auf dem Konto.

Daschner reagiert am schnellsten

Hannover setzte zwar schon in der 1. Minute mit einem schnellen Vorstoß das erste Ausrufezeichen der Partie. Doch danach kamen die Hamburger immer stärker auf. Nachdem Marcel Hartel ein Solo frei vor dem 96-Tor nicht unterbringen konnte (14.) war es Daschner, der goldrichtig stand, als Hannovers Schlussmann Ron-Robert Zieler einen Afolayan-Schuss nach vorne abprallen ließ.

Spätestens jetzt dominierten die Gastgeber deutlich. Metcalfe legte mit einem schönen Schlenzer von der rechten Strafraumkante das 2:0 nach und bis zur Pause hätte St. Pauli bei weiteren guten Gelegenheiten den Vorsprung sogar noch ausbauen können.

Nur Strohfeuer von Hannover

In Durchgang zwei bäumte sich Hannover zwar auf, hatte zu Beginn des Durchgangs durch Bright Arrey-Mbi auch eine gute Kopfballmöglichkeit (55.). Doch spätestens nach der Ampelkarte gegen Neumann war St. Pauli zurück im Spiel, konnte aber trotz guter Möglichkeiten keinen weiteren Treffer nachlegen.

St. pauli gegen Lautern, Hannover gegen Paderborn

Am 20. Spieltag hat der FC St. Pauli erneut Heimrecht und empfängt den zuletzt formstarken 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 12.02.2023 um 13.30 Uhr). Hannover ist einen Tag zuvor zu Hause gegen Paderborn gefordert (13.00 Uhr).