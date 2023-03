Remis hilft keinem Fürth und Hannover teilen die Punkte Stand: 05.03.2023 15:28 Uhr

Die SpVgg Greuther Fürth und Hannover 96 haben sich in der 2. Fußball-Bundesliga die Punkte geteilt. Das Remis hilft keinem so recht weiter.

Hannover 96 wartet damit weiter auf das erste Erfolgserlebnis des Jahres. Bei Trainer Stefan Leitls Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte kamen die Niedersachsen nicht über ein 1:1 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth hinaus. Die "Kleeblätter" verpassten die Chance, in der Tabelle zu Hannover aufzuschließen.

Von Beginn an mit Tempo und Zug zum Tor

Hendrik Weydandt (54.) brachte die Hannoveraner in Führung, kurze Zeit später glich Kapitän Branimir Hrgota per Foulelfmeter (57.) aus. Beide Mannschaften spielten vor 10.845 Zuschauern von Beginn an mit Tempo und Zug zum Tor, die klaren Torchancen blieben allerdings lange aus. Für Fürth sorgte besonders Ragnar Ache immer wieder für Unruhe vor dem Tor von Robert Zieler.

Schiedsrichter Florian Heft im Fokus

In den Mittelpunkt rückte Schiedsrichter Florian Heft: Eine umstrittene Elfmeterentscheidung gegen Hannover nahm Heft nach Betrachtung der Fernsehbilder zurück, da der Kontakt an Ache nicht ausreichend gewesen sei. Den ebenfalls strittigen Strafstoß nach Foul an Hrgota, der selbst verwandelte, nahm Heft auch nach VAR-Check nicht zurück.

Hannover seit November ohne Sieg

Leitl (45) hatte Fürth vor zwei Jahren in die Bundesliga geführt, die beiden Seiten trennten sich nach dem Abstieg im vergangenen Sommer. 96 wartet seit fast vier Monaten auf den ersten Pflichtspielsieg, der Klub hatte nach einem 2:0-Erfolg am 8. November 2022 über Fortuna Düsseldorf noch den vierten Platz belegt. Mit zwei Punkten im Kalenderjahr hat Hannover den Anschluss an die Aufstiegsplätze verloren.

Fürth beim FC St. Pauli, Hannover gegen Rostock

Fürth muss am nächsten Spieltag am Samstag (11.03.2023) beim FC St. Pauli ran, Hannover ist einen Tag später gegen Hansa Rostock gefordert.