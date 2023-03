Sechster Sieg in Folge St. Pauli gewinnt auch in Paderborn und verkürzt den Rückstand Stand: 03.03.2023 20:25 Uhr

Der FC St. Pauli hat seinen sechsten Sieg in Folge geholt und mit dem Erfolg in Paderborn den Rückstand auf die Spitzengruppe vorerst verkürzt.

Durch das 2:1 (2:0) in Paderborn am Freitag (03.03.2023) verkürzte St. Pauli seinen Rückstand zum Relegationsplatz auf zunächst acht Punkte. Paderborn - zuletzt mit 13 Punkten aus fünf Spielen ebenfalls stark in Form - verpasste es dagegen, Druck auf die Spitzengruppe auszuüben. Der SCP bleibt zunächst vier Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück.

St. Pauli zur Pause 2:0 vorn - und gewinnt am Ende knapp

St. Pauli nutzte seine erste Chance zur Führung. Lukas Daschner traf aus 17 Metern per Flachschuss ins rechte Eck (15.). Marcel Hartel verpasste bei einer Großchance das 2:0 (30.). Paderborns Bashir Humphreys traf bei einem Kopfball nur die Latte (39.), auch St. Paulis Connor Metcalfe vergab (40.). Daschner erhöhte dann auf 2:0 - nach einem Konter schloss er aus zwölf Metern souverän ab (42.).

Nach der Pause stellte St. Paulis Karol Mets per Eigentor den Anschluss für Paderborn her (51.). Paderborn war mehrfach nah am Ausgleich, aber Florent Muslija (66.), Niclas Nadj (73.) und Dennis Srbeny (74.) vergaben ihre Chancen.

Paderborns Sirlord Conteh produzierte bei seiner Auswechslung noch eine Gelb-Rote Karte. Es gab Gelb wegen Meckerns und dann sofort Gelb-Rot für einen hämischen Applaus gegen Schiedsrichter Arne Aarnink.

Julian Justvan (Paderborn) und Jakov Medic (St.Pauli) im Zweikampf

Paderborn in Magdeburg, St. Pauli gegen Fürth

Am 24. Spieltag ist der SC Paderborn auswärts in Magdeburg gefordert (Samstag, 11.03.2023 um 13.00 Uhr). Zur gleichen Zeit empfängt St. Pauli die SpVgg Greuther Fürth.