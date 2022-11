Paderborn lange in Unterzahl Bielefeld gelingt Befreiungsschlag im Derby Stand: 08.11.2022 20:27 Uhr

In einem wilden Ostwestfalen-Derby hat sich Arminia Bielefeld gegen den SC Paderborn mit 2:0 (2:0) durchgesetzt. Janni-Luca Serra (40.) und Sebastian Vasiliadis (45.) erzielten die Tore für den DSC. Paderborns Jannik Huth (8., Rote Karte) und Bielefelds Lukas Klünter (70., Gelb-Rote Karte) mussten vorzeitig vom Platz. Auch Paderborns Co-Trainer Frank Kaspari sah glatt Rot.

Die Partie startete für Paderborn denkbar schlecht: Huth nahm einen langen Pass der Bielefelder einen Schritt vor dem Strafraum in die Hand. Schiedsrichter Dr. Martin Thomsen entschied nach Ansicht der Bilder auf Verhinderung einer klaren Torchance und zog die Rote Karte. Den folgenden Freistoß setzte Robin Hack auf die Latte.

Bielefelder Doppelschlag schockt SCP

Anschließend entwickelte sich eine eher schwache Partie. Paderborn verlegte sich erstmal auf eine stabile Defensive, Bielefeld nutzte die Überzahl kaum. Fünf Minuten vor der Pause fiel die Bielefelder Führung aus dem Nichts: Einen Querpass von Masaya Okugawa schob Serra ins Paderborner Netz. Und der DSC legte noch vor dem Seitenwechsel nach: Vasiliadis erhöhte nach einer beherzten Einzelaktion.

Die Bielefelder kamen besser aus der Pause. Doch weder Serra (51.) noch Okugawa (54.) brachten die Kugel im Tor unter. Kurz danach musste der nächste Paderborner mit Rot in die Kabine: Es erwischte Co-Trainer Frank Kaspari nach einer Rudelbildung. Auf dem Feld kamen die Profis des SCP kaum offensiv nach vorne, Arminia war deutlich näher dran am dritten Tor statt der SCP am Anschluss: Leopold Zingerle parierte gegen Serra (60.).

Klünters Platzverweis bringt Paderborn Hoffnung

Urplötzlich ergab sich jedoch die große Ausgleichschance für die Hausherren. Felix Platte legte flach und scharf in die Mitte, der eingewechselte Robert Leipertz rutschte nur knapp am Ball vorbei (66.). 60 Sekunden später war die Überzahl der Bielefelder passé: Der bereits verwarnte Klünter ließ sich zu viel Zeit beim Einruf und musste mit gelb-rot vom Platz.

Das Derby nahm nun richtig Fahrt auf: Der SCP hatte wieder Hoffnung, Arminia setzte auf Konter. Okugawa hätte die Entscheidung bringen müssen, vergab jedoch kläglich (75.). Erst in der Schlussphase entwickelte Paderborn Druck. Martin Fraisl im DSC-Tor parierte mehrfach stark und hielt den Sieg fest.

Paderborn zu Gast in Nürnberg

Am 17. Spieltag ist der SC Paderborn auswärts in Nürnberg gefordert (Sonntag, 13.11.2022 um 13.30 Uhr). Bielefeld empfängt zur gleichen Zeit den Aufsteiger aus Magdeburg.