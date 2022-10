Sieg beim KSC dank Doppelpack Peterson katapultiert Düsseldorf ins Aufstiegsrennen Stand: 23.10.2022 16:28 Uhr

Dank eines 2:0 (2:0)-Auswärtssieges beim Karlsruher SC träumt Fortuna Düsseldorf wieder von der Fußball-Bundesliga. Kristoffer Peterson war mit einem Doppelpack der Mann des Spiels.

Mit seiner eher unterdurchschnittlichen Ausbeute in Auswärtsspielen hat sich Fortuna Düsseldorf in den vergangenen Wochen ein wenig von Aufstiegsplätzen entfernt. Doch nach dem überzeugenden 3:0 im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg, gab es nun den zweiten Erfolg auf fremden Platz innerhalb von fünf Tagen.

Durch das 2:0 in Karlsruher endete aber nicht nur die Auswärtsmisere (bisher erst ein Sieg am ersten Spieltag beim 1. FC Magdeburg), sondern die Fortuna meldete sich wieder zurück im Kampf um die begehrten Plätze. Derweil rutschte der KSC in die zweite Tabellenhälfte ab - weil der Gegner vor allem in Sachen Effizienz große Vorteile hatte.

Peterson eiskalt

Zweimal schlug das Team von Trainer Daniel Thioune jeweils in einer Phase zu, in der sich ein Treffer der Düsseldorfer gar nicht angedeutet hatte. Erst fälschte Philip Heise den Abschluss von Kristoffer Peterson unhaltbar ins eigene Tor ab (8.), dann war der Schwede nach einer Flanke von Michal Karbownik erneut zur Stelle (22.).

Ansonsten neutralisierten sich die beiden sonst so spielstarken Mannschaft. Der KSC kam im ersten Durchgang nur zu einer Torchance, Fabian Schleusener scheiterte jedoch freistehend an Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier (39.).

KSC mit Chancen, aber auch mit Unvermögen

In der zweiten Hälfte mussten die Karlsruher nicht ganz so lange auf die Gelegenheit zum Anschlusstreffer warten - vergaben aber auch diese. Schleusener und Simone Rapp behinderten sich vier Meter vor dem Tor und verhinderten so gegenseitig den Treffer des Kollegen (53.).

Der KSC wurde offensiv zwingender, es fehlte jedoch das Erfolgserlebnis. Kastenmeier verhinderte mit einer starken Parade nach einem Kopfball von Rapp erneut den Karlsruher Treffer (59.). Auf der anderen Seite vergab jedoch auch Dawid Kownacki aus kurzer Distanz die Entscheidung (63.).

Fortuna-Tor wie vernagelt

Düsseldorf hatte danach jedoch das Spiel im Griff. Karlsruhe versuchte es zwar, konnte die gegnerische Defensive jedoch nicht wirklich unter Druck setzen. Stattdessen fehlte wieder nur Zentimeter für den dritten Treffer der Fortuna. Tim Oberdorf kam im Strafraum zum Abschluss und der Ball prallte vom einen an den anderen Pfosten wieder raus aus dem Tor (73.).

Am gegenüberliegenden Gehäuse rauschte wenig später ein Flachschuss von Kyoung-Rok Choi ganz knapp vorbei (76.). Auch Mikkel Kaufmann verpasste aus kurzer Distanz das Düsseldorfer Tor (80.).

Ebenso unglücklich wie die gegnerischen Stürmer agierte jedoch auch Kownacki. Nach 83 Minuten hätte der Pole erneut erhöhen müssen, schoss jedoch einen Gegenspieler vor der Linie an. Am ungefährdeten Düsseldorfer Sieg änderte das jedoch nichts.

Karlsruhe in Hannover, Düsseldorf in Kiel

Am 14. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga muss der Karlsruher SC auswärts in Hannover bestehen (Sonntag, 30.10.2022 um 13.30 Uhr). Einen Tag vorher ist die Düsseldorfer Fortuna in Kiel gefordert (13.00 Uhr).