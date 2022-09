Zuvor zehn Gegentore in zwei Spielen Regensburgs Negativserie endet gegen Kiel Stand: 03.09.2022 14:58 Uhr

Viel Kampf, keine Tore - ein Spektakel war das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga nicht. Beim Jahn werden sie mit dem Ergebnis leben können.

In einer ereignisarmen Partie am 7. Spieltag haben sich Jahn Regensburg und Holstein Kiel am Samstag (03.09.2022) torlos getrennt.

Regensburg wird mit dem Punkt leben können. Zuvor hatte der Jahn dreimal in Folge verloren, in den beiden vergangenen Spielen insgesamt sogar zehn Tore kassiert. Regensburg klettert in der Tabelle mit nun acht Punkten aus sieben Spielen auf Rang zwölf.

Kiel hat vier Punkte mehr und bleibt als Tabellenfünfter oben dran.

Kiel hat die besseren Möglichkeiten

Dem Sieg näher waren die Gäste aus Kiel - ohne jedoch wirklich zu überzeugen. Immerhin erspielte sich Holstein in jeder Hälfte eine gute Möglichkeit. In Halbzeit eins köpfte Benedikt Pichler nach Vorlage von Alexander Mühling knapp am Tor vorbei (18. Minute).

In der zweiten Hälfte kam Kiels Patrick Erras aus 13 Metern zum Abschluss. Er zielte flach ins rechte Eck, aber Regensburgs Jan Elvedi klärte kurz vor der Torlinie (71.).

Ausgerechnet Joshua Mees war gefährlichster Regensburger. Die Kieler Leihgabe zielte allerdings freistehend über das Tor (35.).

Kiel empfängt den HSV

Holstein Kiel empfängt zum Auftakt des 8. Spieltages den Hamburger SV (Freitag, 09.09.2022 um 18.30 Uhr). Einen Tag später wird es für die Regensburger auswärts in Paderborn ernst (13.00 Uhr).