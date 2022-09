Vierter Erfolg nacheinander Hannover 96 setzt Siegesserie in Rostock fort Stand: 04.09.2022 16:34 Uhr

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga bei Hansa Rostock den vierten Sieg in Serie eingefahren und liegt nun in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen.

Nach Erfolgen gegen Jahn Regensburg (1:0), in Magdeburg (4:0) und gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:1) gewannen die Hannoveraner auch am Sonntag (04.09.2022) ihr Zweitligaspiel bei Hansa Rostock.

Hannover setzt sich oben fest

1:0 (1:0) hieß es am Ende aus Sicht der Niedersachsen vor 25.000 Zuschauern im Ostseestadion. Das Tor des Tages erzielte Maximilian Beier per Foulelfmeter (41. Minute), den er zuvor selbst herausgeholt hatte.

96 hat sich somit erst einmal in der oberen Tabellenregion festgesetzt, liegt auf dem fünften Platz in Schlagweite zu den Aufstiegsrängen. Rostock rangiert im Mittelfeld auf dem elften Platz.

Rostock: Wieder kein Heimsieg gegen Hannover

Der Saisonhöchstwert von 13 Fouls der Rostocker allein in der ersten Halbzeit war Beweis für die spielerische Überlegenheit der Gäste. Hansa um den starken Kai Pröger belohnte sich für die Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte nicht mehr, scheiterte auch teils am starken 96-Torwart Ron-Robert Zieler. Rostock wartet nun schon seit mehr als 18 Jahren auf einen Heimsieg gegen 96.

Hannover begann nach den Erfolgserlebnissen der vergangenen Wochen zum dritten Mal nacheinander unverändert und agierte schwungvoller, zielstrebiger, hatte einfach mehr vom Spiel. Nach einigen vergebenen Möglichkeiten traf dann Beier vom Elfmeterpunkt.

Danach kam von Hannover aber nicht mehr viel. Zweikämpfe gingen verloren, die Pässe wurden ungenauer - und Rostock kam zu einigen guten Möglichkeiten. So blieb die Partie bis in die Schlussphase spannend.

Hannover gegen Braunschweig, Rostock in Düsseldorf

Hannover 96 empfängt nun am 8. Spieltag Eintracht Braunschweig (Samstag, 10.09.2022 um 13.00 Uhr). Im Spätspiel um 20.30 Uhr ist Rostock auswärts in Düsseldorf gefordert.