Nach Dauerdruck der Gastgeber Fröling rettet Hansa einen Punkt gegen Nürnberg Stand: 09.11.2022 20:30 Uhr

Hansa Rostock konnte seine Negativserie vor eigenem Publikum in der 2. Fußball-Bundesliga auch mit neuem Trainer nicht beenden. Immerhin reichte es beim 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg in letzter Sekunde wenigstens noch einen Punkt.

Hansa Rostock - in der engen unteren Tabellenhälfte der Zweiten Liga mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt - legte im heimischen Ostseestadion los wie die Feuerwehr. Offenbar ordentlich heiß gemacht vom neuen Trainer. Bekanntermaßen hatten die Norddeutschen nach dem vergangenen Wochenende Trainer Jens Härtel entlassen und mit dem ehemaligen Mannheimer Patrick Glöckner gleich einen Nachfolger parat.

Raketenstart der Rostocker

Jedenfalls waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da setzte sich Svante Ingelsson auf der linken Seite lässig durch und lief ganz allein aufs Nürnberger Tor zu. Sein Schus aufs lange Eck aus 14 Metern hatte FCN-Keeper Christian Mathenia aber gerochen - und parierte stark.

Die Stimmung in Rostock konnte nun besser kaum sein, schließlich schien Hansa den Ernst der Lage begriffen zu haben.

Nürnberg kontert eiskalt zum 0:1

Doch die Gastgeber verloren rasch den Überblick - und liefen den Gästen aus Franken ins offene Messer. Nürnbergs Felix Lohkemper eroberte den Ball im Mittelfeld, passte quer ins Zentrum, wo Fabian Nürnberger 23 Meter vor dem Tor genügend Zeit hatte, sich die Kugel maßgerecht auf den rechten Fuß zu legen. Leicht abgefälscht landete sein Distanzschuss - unhaltbar für Hansa-Keeper Markus Kolke - im rechten unteren Eck zum 0:1.

Dis Ostseestädter waren geschockt - fingen sich aber nach ein paar Minuten wieder. Die Partie wurde nun unterhaltsam. Es wurde auf beiden Seiten mit Zug der Vorwärtsgang eingelegt, gleichzeitig langten die Akteure in den zahlreichen Zweikämpfen ganz ordentlich hin.

Kolke rettet Hansa vor höherem Rückstand

Es war kampfbetont und intensiv - eine echte Torchance gab's aber erst in der 41. Minute wieder zu sehen. Nach katastrophalem Pass von Rostocks Damian Roßbach direkt in den Fuß von Christoph Daferner am eigenen Sechzehner suchte der Nürnberger den schnellen Abschluss und zielte aus 15 Metern halbrechter Position auf's kurze Eck. Kolke war aber hellwach und parierte reaktionsschnell.

Rostock drückt nach der Pause aufs Gas

Im zweiten Abschnitt legten die Rostocker noch einmal eine Schüppe drauf. Nürnerg wurde nun mit gnadenlosem Pressing unter Druck gesetzt - uns konnte sich in der 60. Minute bei Mathenia bedanken, dass die Führung Bestand behielt. Roßbachs Kopfballaufsetzer aus sieben Metern kratzte der Keeper sensationell von der Torlinie.

Dennächsten Torschrei hatten dei Fans in der 77. Minute auf den Lippen, als Schumacher nach einem Hansa-Eckball frei aus 14 Metern abziehen konnte, das Tor aber um Haaresbreite verfehlte. Und als John Verhoek drei Minuten vor dem Spielende einen Kopfball aus acht Metern freistehend ebenfalls am Tor vorbeisetzte war es soweit - die nächste Rostocker Heimniederlage schien Fakt.

Doch dann kam die 90. Minute und Nils Fröling. Der Mittelfeldakteur der Rostocker fasste sich nach einem zu kurz abgewehrten Eckball ein Herz und donnerte die Kugel aus 15 Metern zum 1:1 ins Netz.

Rostock zu Gast in Braunschweig

Der FC Hansa Rostock ist am 17. Spieltag auswärts beim Aufsteiger aus Braunschweig gefordert (Samstag, 12.11.2022 um 20.30 Uhr). Nürnberg empfängt einen Tag später den SC Paderborn (13.30 Uhr).