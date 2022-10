Torwartfehler leitet Niederlage ein Boyd schießt Kaiserslautern zum Sieg in Rostock Stand: 21.10.2022 21:16 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat am Freitagabend (21.10.22) dank zweier Tore von Terrence Boyd bei Hansa Rostock drei Punkte abgestaubt. Der zuvor gute Keeper Markus Kolke erlebte einen schwarzen Abend.

Kaiserslautern ging durch einen Kopfball von Terrence Boyd in Führung - der allerdings der großen Mithilfe von Rostocks Keeper Markus Kolke bedurfte (67.). Der Keeper ließ den Kopfball unglücklich durch die eigentlich fangbereiten Arme und - als Höchststrafe - die gespreizten Beine flutschen.

Boyd macht das Spiel im Alleingang zu

Das zweite Tor der Pfälzer erzielte ebenfalls der gebürtige Bremer Boyd. Nach einem Abstimmungsfehler im Spielaufbau der Hausherren schnappte sich Boyd von der Mittelinie aus den Ball und verwandelte stark aus zwölf Metern mit einem Flachschuss.

Hansa mit Vorteilen, aber ohne Tore

Rostock hatte zunächst mehr vom Spiel und durch Nils Froeling (3.) und Kai Pröger (12.) die ersten guten Chancen. In einem kampfbetonten Aufeinandertreffen wurde der FCK dann stärker, Kenny Prince Redondo hatte bei einer Doppelchance (31.) zweimal die Führung auf dem Fuß. Auch nach der Pause erwischte Hansa den besseren Start, Pröger (46.) schoss aus größerer Distanz hauchdünn vorbei. Boyds erster Treffer fiel schließlich praktisch aus dem Nichts.

Die Lauterer machten in der Tabelle der 2. Bundesliga einen deutlichen Sprung nach oben und sind aktuell Siebte. Die Gastgeber müssen von Rang 13 aus den Sturz in der Keller des Tableaus befürchten, weil die gesamte Konkurrenz erst am Samstag oder Sonntag ins Geschehen eingreift.

Kaiserslautern zu Hause gegen Nürnberg

Am 14. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga empfängt der Aufsteiger aus Kaiserslautern den 1. FC Nürnberg auf dem Betzenberg (Samstag, 29.10.2022 um 13.00 Uhr). Zur gleichen Zeit ist Rostock in Regensburg gefordert.