Nach 0:1-Rückstand Kaiserslautern dreht Partie in Hannover Stand: 28.01.2023 22:46 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hält auch im neuen Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Am Samstag (28.01.2023) landeten die Pfälzer einen 3:1 (0:1)-Sieg bei Hannover 96 und behaupteten Platz vier.

Julian Niehues (49.), Terrence Boyd (66.) und Philipp Hercher (90.+7) drehten in Hannover die Partie, nachdem Derrick Köhn die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte (17.). In der Tabelle rangiert der FCK mit 32 Punkten auf Platz vier. Hannover ist mit 28 Zählern jetzt Siebter.

Auch ohne ihren gesperrten Trainer Stefan Leitl auf der Bank erwischten die Hannoveraner den besseren Start, wirkten griffiger und offensiv zielstrebiger. Bei der Führung der 96er half Gäste-Torwart Andreas Luthe allerdings mit. Köhn kam mit einem Solo über halblinks durch, der Schuss erwischte Luthe im kurzen Eck auf dem falschen Fuß und der Torwart fälschte den Ball im Fallen ins Tor ab.

Boyd für Kaiserslautern zur Stelle

Kaiserslautern brauchte einige Zeit, um sich davon zu erholen. Bis zur Pause tauchten die Gäste kaum einmal vor dem gegnerischen Tor auf. Doch mit Beginn der zweiten Halbzeit wurden die "Roten Teufel" deutlich aktiver. Nach einem Eckball gelang Niehues schnell per Kopf der Ausgleich (49.), auch wenn die Hannoveraner Foul reklamierten.

Damit war der FCK wieder im Spiel - und legte nach. Nach einem schönen Pass von Hendrick Zuck entwischte Lauterns Angreifer Terrence Boyd und brachte den Ball mit einem Volleyschuss aus knapp zehn Metern zum 2:1 im Tor unter (66.). Hannover bäumte sich auf und die Partie wogte intensiv hin und her.

Hannover kämpfte um den Ausgleich. Der eingewechselte Hendrik Weydandt verzog einen Schuss aus 18 Metern knapp (80.). Wenig später rutschte der ebenfalls eingewechselte Maximilian Beier haarscharf an einer Hereingabe von Außen vorbei (87.). Schließlich rettete Luthe mit einer starken Parade in der Nachspielzeit (90.+5) gegen Weydant, ehe der eingewechselte Hercher nach einem Konter den fünften Lauterer Sieg in jetzt sechs ungeschlagenen Spielen endgültig sicherstellte.

Kaiserslautern gegen Kiel, Hannover bei St. Pauli

Am 19. Spieltag empfängt der 1. FC Kaiserslautern den KSV Holstein Kiel (Samstag, 04.02.2023 um 13.00 Uhr). Hannover ist einen Tag später auswärts gegen St. Pauli gefordert (13.30 Uhr).