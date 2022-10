Bittere Heimpleite für Aufstiegskandidat Magdeburg verpasst HSV nächsten Dämpfer Stand: 23.10.2022 15:55 Uhr

Der Hamburger SV musste in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg einen bitteren Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen.

Der Hamburger SV kassierte am Sonntag (23.10.2022) eine 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg. Der Aufstiegskandidat (25 Punkte) verpasste damit die Chance, mit Tabellenführer Darmstadt (28) in der 2. Fußball-Bundesliga gleichzuziehen, und bleibt nach dem nunmehr dritten sieglosen Spiel in Folge auf dem dritten Platz.

Die Verfolger 1. FC Heidenheim und Fortuna Düsseldorf konnten allerdings durch ihre Erfolge Boden auf den HSV gut machen.

Magdeburg verlässt Abstiegszone

Aufsteiger Magdeburg, als Tabellenvorletzter angereist, landete einen immens wichtigen Sieg und kletterte auf Rang 15. Coach Christian Titz, der einst beim Hamburger SV gescheitert war, hatte seine Mannschaft taktisch blendend eingestellt und feierte eine gelungene Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Mo El Hankouri schockte die Hamburger mit dem frühen Führungstreffer (11.) für die Gäste: Nach einem Ballverlust von Ransford Königsdörffer verwertete der Niederländer eine präzise Vorlage von Baris Atik.

Der starke Atik legte nach der Pause den zweiten Magdeburger Treffer nach (51.), erneut nach einem überlegt zu Ende gespielten Konter.

Hamburgs Coach Tim Walter rüttelte sein Team im Anschluss mit einem Dreifachwechsel wach, mit Erfolg: der eingewechselte Laszlo Benes leitete den Anschlusstreffer durch Königsdörffer ein (58.).

VAR kassiert HSV-Ausgleich ein

120 Sekunden später landete der Schuss des ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Robert Glatzel als Flipperball zum vermeintlichen Ausgleich im Netz. Doch Schiedsrichter Harm Osmers nahm das Tor nach dem Studium der Videobilder zurück, weil Königsdörffer den Ball noch touchiert und dabei knapp im Abseits gestanden haben soll - knifflige Entscheidung.

Der HSV blieb im Anschluss druckvoll, aber glücklos. Magdeburg nutzte seine Chancen besser: Julian Rieckmann sorgte mit dem 3:1 (88.) für die Vorentscheidung. Das Hamburger 2:3 durch Tom Sanne (90.) kam zu spät - auch wenn es in der Nachspielzeit noch einmal turbulent wurde und Ludovit Reis die Latte traf.

Hamburg zum Spitzenspiel in Paderborn

Für den HSV steht am kommenden Sonntag (30.10.2022, 13.30 Uhr) mit der Partie beim Tabellenzweiten SC Paderborn ein echtes Spitzenspiel an. Aufsteiger Magdeburg empfängt zum Auftakt des 14. Spieltages den 1. FC Heidenheim (Freitag, um 18.30 Uhr).