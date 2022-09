Heimerfolg gegen Nürnberg Eintracht Braunschweig feiert ersten Saisonsieg Stand: 02.09.2022 20:42 Uhr

Der bisherige Tabellenletzte Eintracht Braunschweig hat am Freitag (02.09.2022) gegen den 1. FC Nürnberg den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft.

Die Niedersachsen gewannen am 7. Spieltag zu Hause mit 4:2 gegen den "Club". Jens Castrop hatte die Franken in Führung gebracht (10. Minute), wenig später glich Fabio Kaufmann aus (13.). Kwadwo Duah brachte die Gäste erneut in Front (29.), doch Anthony Ujah glich noch vor der Pause aus (44.).

Starke Eintracht in Halbzeit zwei

Etwa nach einer gespielten Stunde schossen sich die Gastgeber mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße: Zuerst traf Immanuel Pherai (59.), nur zwei Minuten später erzielt Kaufmann seinen zweiten Treffer.

Mit diesem Erfolg rutschte Braunschweig wenigstens bis Samstagnachmittag auf Tabellenplatz 17 und übergibt Greuther Fürth die Rote Laterne des Tabellenletzten.

Anfangs hatten die verletzungsgeplagten Nürnberger das Spiel bestimmt. Gerade im Mittelfeld waren sie überlegen. Defensiv aber fehlte jegliche Stabilität. Beim ersten Tor von Kaufmann ins kurze Eck sah Torwart Christian Mathenia schlecht aus. Nach dem 2:4 blieb das Aufbäumen erfolglos, Lino Tempelmann traf das Lattenkreuz (79.).

Nürnberg empfängt Arminia Bielefeld

Zum Auftakt des 8. Spieltages spielt der 1. FC Nürnberg zu Hause gegen Arminia Bielefeld (Freitag, 09.09.2022 um 18.30 Uhr). Einen Tag später ist Braunschweig in Hannover gefordert (13.00 Uhr).