Doppelpack von Arminia-"Joker" Serra Bielefeld erkämpft sich Sieg gegen St. Pauli Stand: 22.10.2022 22:38 Uhr

Arminia Bielefeld hat sich dank "Joker" Janni-Luca Serra gegen den FC St. Pauli im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga etwas Luft verschafft.

Von Frank Menke

Nach drei Liga-Pleiten in Folge und der 0:6-Klatsche im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart hat Arminia Bielefeld in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli ein Erfolgserlebnis verbucht. Die Ostwestfalen gewannen gegen die Hamburger am Samstagabend (22.10.2022) mit 2:0 (0:0).

Mann des Abends vor 22.626 Zuschauern war der eingewechselte Bielefelder Janni-Luca Serra mit seinem Doppelpack (76. Minute, 84.). In der Tabelle rückte die Arminia vorerst vom letzten auf den 16. Platz vor. St. Pauli ist seit elf Spielen auf fremden Plätzen ohne Sieg und rangiert mit 14 Punkten auf dem zwölften Rang.

Pauli zunächst überlegen

Die Hamburger hatten in der ersten Hälfte klar den Hut auf, deutlich mehr Ballbesitz und auch die besseren Möglichkeiten. Die erste große Chance vergab Marcel Hartel (19.) nach schönem Steilpass von Lukas Daschner. Er scheiterte aus 15 Metern am stark parierendem DSC-Schlussmann Martin Fraisl.

Und Pauli blieb am Drücker: Nach einer Flanke von Leart Paqarada rutschte Jackson Irvine (33.) frei vorm Tor knapp am Ball vorbei, setzte im Nachgang den Ball neben den rechten Pfosten. Hinten wackelig und vorne harmlos konnte Bielefeld froh sein, dass es mit einem 0:0 in die Kabine ging.

Bielefeld in zweiter Halbzeit besser im Spiel

Im zweiten Durchgang fanden die Ostwestfalen besser ins Spiel, gestalteten die Partie offener und waren auch vom Einsatz her überzeugend. Was nach wie vor fehlte, waren spielerische Überraschungsmomente und der Killerinstinkt vorm Tor. Angreifer und Kapitän Fabian Klos hing nach seiner Verletzungspause und bis zu seiner Auswechslung nach einer Stunde meistens in der Luft.

Ein individueller Fehler der Hamburger brachte Bielefeld dann in Front. Nach einem Ballverlust von Hartel bediente schließlich Masaya Okugawa den für Klos gekommenen Serra, der aus 14 Metern einnetzte. Den Sack zu machte der "Joker", als er per Kopf den 2:0-Endstand herstellte.

DSC nun in Fürth, St. Pauli gegen Darmstadt

Zum Auftakt des 14. Spieltages muss Arminia Bielefeld auswärts in bei der SpVgg Greuther Fürth antreten (Freitag, 28.10.2022 um 18.30 Uhr). Einen Tag später empfängt der FC St. Pauli den SV Darmstadt 98 (20.30 Uhr).