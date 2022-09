Erfolg im Spitzenspiel Heidenheims später Sieg gegen Düsseldorf Stand: 02.09.2022 20:26 Uhr

Das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend (02.09.2022) zwischen dem 1. FC Heidenheim und Fortuna Düsseldorf ist sehr spät entschieden worden. Tim Kleindienst schoss Heidenheim am 7. Spieltag zunächst an die Tabellenspitze.

Heidenheim ging in der recht ausgewogenen Partie durch einen Treffer in Führung, dem ein intensiver Zweikampf zwischen Adrian Beck und Düsseldorfs Matthias Zimmermann voranging. Der letztendliche Ballkontakt kam vermutlich vom Heidenheimer Angreifer (23. Minute).

Ausgleich durch Kownacki, doch dann folgt der Siegtreffer

Düsseldorf kam nach einer knappen Stunde zum Ausgleich: Nach einer weiten Eckstoßflanke von der rechten Fahne nickte Christoph Klarer ins Zentrum des Fünfmeterraums. Dawid Kownacki vollendete grätschend aus vier Metern in die linke Ecke (59.).

Der Siegtreffer gelang Tim Kleindienst in der 87. Spielminute, als die Partie den Anschein erweckte, dass keines der Teams mehr auf den dreifachen Punktgewinn spielen würde: Der Heidenheimer verwertete einen Abpraller nach einem Schussversuch von Stefan Schimmer. Heidenheim ist durch den Erfolg vorerst Tabellenführer.

Heidenheim nach Karlsruhe, Düsseldorf gegen Rostock

Am 8. Spieltag wird es für Heidenheim auswärts in Karlsruhe ernst (Samstag, 10.09.2022 um 13.00 Uhr). Düsseldorf ist siebeneinhalb Stunden später zu Hause gegen Rostock gefordert (20.30 Uhr).