Anschluss durch Höhn

In der 66. Minute rettete Jamie Lawrence gerade noch vor Testroet, die anschließende Ecke brachte aber den Anschluss: Immanuel Höhn wuchtete die Kugel per Kopf zum 1:2 an Nikola Vasiji vorbei. St. Pauli begann zu wackeln, hatte aber auch Pech: Nach einem klaren Foul von Höhn an Igor Matanovic hätte es in der 71. Minute Elfmeter geben müssen.

Die Schlüsselszene folgte gut zehn Minuten vor Schluss. Bei einem Konter vergab der Ex-Paulianer Conteh aus bester Position die Ausgleichschance für Sandhausen, im Gegenzug vollendete Kyereh nach perfektem Steilpass von Matanovic zum 3:1. Nervige vier Minuten brauchte der VAR anschließend, um eine Abseitsposition auszuschließen - dann hatten sowohl der Treffer als auch der hochverdiente Sieg des Gastgebers Bestand.

Sandhausen jetzt auf Schalke

Für den FC St. Pauli steht am kommenden Spieltag ein schweres Auswärtsspiel auf dem Programm: Am Sonntag (28.11.2021) geht es ab 13.30 Uhr gegen den 1. FC Nürnberg. Tags zuvor zur selben Uhrzeit darf der SV Sandhausen zum FC Schalke 04.

Stand: 24.11.2021, 20:25