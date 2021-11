Ein schmeichelhafter Strafstoß sorgte für den Ausgleich: Kevin Schumacher ging im Sechzehner zu Boden, Schiedsrichter Patrick Alt zeigte auf den Punkt, und Verhoek verlud Aue-Torwart Martin Männel.

Rostock nach der Pause zu passiv

Nach der Pause taten sich die Gäste zunächst im Offensivspiel schwer, Rostock beschränkte sich meist aufs Kontern. Dann schlug Jonjic überraschend von halbrechts im Strafraum zu. Nur zwei Minuten später vergab der eingewechselte Jan Hochscheidt die Vorentscheidung.

Rostock in Paderborn, Aue gegen Tabellenführer Darmstadt

Rostock tritt am 15. Spieltag erst am Sonntag beim SC Paderborn an (28.11.21, 13.30 Uhr), Aue spielt am Samstag (27.11.21, 13.30 Uhr) zuhause gegen den neuen Tabellenführer Darmstadt.

red/dpa/sid | Stand: 20.11.2021, 15:55