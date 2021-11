Die Kieler siegten am Freitagabend (05.11.2021) mit 2:1 und ziehen damit in der Tabelle an Dynamo vorbei. Kiel hat nun 14, Dresden 13 Punkte auf dem Konto.

Heinz Mörschel hatte die Gäste in der 32. Minute in Führung gebracht. Benedikt Pichler und Fabian Reese drehten die Begegnung innerhalb von nur einer Minute (65., Foulelfmeter 66.). Kurz vor der Pause war Alexander Mühling mit einem Handelfmeter an Dresdens Schlussmann Kevin Broll gescheitert (45.+1).

Kiel vergibt vom Punkt - Kiel trifft vom Punkt

Die Kieler begannen die Partie aktiver, waren in ihren Offensivaktionen aber nicht wirklich zielstrebig. Die wenigen Dresdner Gelegenheiten waren dafür direkt immer richtig gefährlich. Paul Wills Distanzschuss entschärfte Kiels Torhüter Thomas Dähne noch (25.), wenige Minuten später war er machtlos, als Mörschel einen gescheiterten Klärungsversuch der Kieler Defensive zum 0:1 nutzte. Quasi mit dem Pausenpfiff hätte Mühling nach dem etwas unglücklichen Handspiel von Michael Sollbauer vom Punkt für den Ausgleich sorgen können, doch Broll parierte stark.