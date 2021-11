Sonny Kittel zog in der 13. Minute von links in den Strafraum, wurde vom Karlsruher Verteidiger Marco Thiede offenbar nicht so richtig ernst genommen, was sich als Fehler herausstellte: Kittel nutzte den Platz zu einem gefühlvollen Schlenzer in den rechten Winkel, dem Keeper Marius Gersbeck nur verdutzt hinterherschaute.

Schnelle Antwort durch Hofmann

Karlsruhe schüttelte sich kurz - und antwortete schnell. Nach einer Maßflanke von Philip Heise schraubte sich Phillip Hofmann hoch, übersprang Sebastian Schonlau und drückte den Ball per Kopf unhaltbar für HSV-Keeper Marko Johansson zum 1:1 ins lange Eck.