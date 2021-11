Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 1:1

Fortuna verschenkt Punkte gegen Hannover

Fortuna Düsseldorf hat in der Zweiten Liga einen großen Schritt verpasst. Gegen Hannover 96 gab man beim 1:1 (1:0) in letzter Minute den Sieg aus der Hand. Fortunas Treffer markierte Christoph Klarer schon in der 7. Minute, Florent Muslija glich für Hannover in der Nachspielzeit aus.