Der FC St. Pauli erlebte bei den Lilien im wahrsten Sinne des Wortes sein blaues Wunder und lag schon zur Halbzeit mit 0:4 hinten! Die Lilien schockten die Kiezkicker bereits in der sechsten Minute mit dem schnellen 1:0 durch Philiip Tietz und überrollten die Gäste danach mit ihrer offensiven Wucht und fokussierten Einstellung. Der FC St. Pauli fand danach etwas besser in die Partie, kassierte aber gerade in seiner besten Phase das 0:2 durch Braydon Manu (29.). In der 39. und 42. Minute folgte auch noch ein Doppelpack von Lilien-Stürmer Luca Pfeiffer zum 4:0-Pausenstand.

Erste Niederlage für St. Pauli nach sieben Spielen

Der Tabellenführer aus Hamburg fand in der 1. Halbzeit überhaupt keine Antwort auf die stürmischen Lilien und konnte in der 2. Halbzeit nur noch Schadenbegrenzung betreiben.

Die Gäste aus Hamburg verloren nicht nur Platz eins, sondern nach 16 von 18 möglichen Punkten aus den vorangegangenen sechs Partien auch erstmals wieder ein Spiel. Allerdings hat St. Pauli eine Begegnung weniger ausgetragen. Darmstadt ist nach dem sechsten Heimsieg in Folge seit sechs Runden ungeschlagen.

Darmstadt effizient

Die Lilien erwischten einen Start nach Maß und gingen durch ihr elftes Tor nach einer Standardsituation früh in Führung: Nach einem Freistoß von Patric Pfeiffer reagierte Tietz am schnellsten und erzielte weitgehend unbehelligt das 1:0. St. Pauli übernahm danach zwar mehr Ballbesitz, das nächste Tor fiel allerdings wieder auf der anderen Seite:

Nach einem langen Pass aus der eigenen Hälfte setzte sich Tietz im Zweikampf durch, Manu traf ins kurze Eck. "Spitzenreiter, Spitzenreiter" , riefen die Darmstädter Fans - und jubelten wenig später noch zweimal: Innerhalb von zwei Minuten war Luca Pfeiffer doppelt erfolgreich. Zunächst verlängerten Tietz und Mathias Honsak per Kopf einen Einwurf von Fabian Holland für den Torjäger, dann traf er selbst per Kopf, als Torhüter Nikola Vasilj eine weite Flanke von Tobias Kempe nach vorne abklatschen ließ.

Darmstadt nun in Aue, St. Pauli in Nürnberg

Der SV Darmstadt 98 spielt am kommenden Samstag (27.11.21, 13.30 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue. Der FC St. Pauli tritt erneut auswärts an, der nächste schwere Gegner ist am Sonntag (28.11.21, 13.30 Uhr) der 1. FC Nürnberg.

red/dpa/sid | Stand: 20.11.2021, 15:35