Durch den Heimsieg hat Darmstadt auf die Spitzengruppe aufgeschlossen. Für die stark in die Saison gestarteten Nürnberger war es nach dem Pokalaus am Dienstag gegen den HSV der nächste Nackenschlag und die erste Niederlage in der aktuellen Spielzeit.

Die Partie am Böllenfalltor am Freitag (29.10.2021) nahm vor 13.000 Zuschauern von Anfang an Fahrt auf; und beide Teams suchten ihre Abschlüsse. Einen schnell vorgetragenen Angriff der "Lilien" über die rechte Seite passte Braydon Manu dann scharf ins Zentrum, wo Luca Pfeiffer (11.) per Direktabnahme zum Darmstädter Führung einschieben konnte.