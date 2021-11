Eigentor aberkannt

Für die erste große Aufregung sorgte die Aberkennung eines Eigentores durch Sören Gonther (12.) durch den Video-Assistenten. Die TV-Bilder zeigten eine Abseitsstellung von Phillip Tietz. In der 22. Minute gab es eine große Chance für die Hausherren. Jonjic scheiterte allerdings mit seinem Schuss am glänzend per Fußabwehr parierenden Torwart Marcel Schuhen.

Erzgebirge Aue ist am nächsten Spieltag am Freitagabend (03.12.2021) auswärts bei Werder Bremen im Einsatz. Der SV Darmstadt 98 empfängt parallel Fortuna Düsseldorf.

red/dpa/sid | Stand: 27.11.2021, 15:20