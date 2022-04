Rote Karte und Elfmeter der Knackpunkt

Statt des 1:1 folgte in der 24. Minute der Knackpunkt des Spiels. Kruse hatte einen Ball gekonnt weitergeleitet auf Lukas Nmecha, der frei durch von Niklas Tauer mit einem Trikotzupfer gestoppt wurde. Schiedsrichter Harm Osmers entschied sofort auf Strafstoß und nach Videocheck auch noch auf Platzverweis für den jungen Mainzer Verteidiger. Die 05er waren in Unterzahl fortan völlig überfordert, und so nahm das Mainzer Unheil seinen Lauf. Kruse verwandelte den Elfmeter sicher zum 2:0.

Angetrieben von einem starken Maximilian Arnold im zentralen Mittelfeld, der quasi keinen Fehlpass spielte, und dem brandgefährlichen Ridle Baku auf der rechten Seite setzten die Niedersachsen den Gegner permanent unter Druck und zeigten eine in dieser Saison noch nicht dagewesene Spielfreude. Die Offensive mit Kruse, Nmcha und Wind spielte die desolate Mainzer Deckung immer wieder schwindelig. Die weitere Tore von Kruse (2) und Wind waren die Folge. 5:0 zur Halbzeit - ein Novum in der VfL-Historie.

Nach der Pause gingen die Wölfe gnädiger mit ihrem Gegner um und knüpften nicht mehr an das hohe Tempo der ersten Halbzeit an. Die Mainzer waren hauptsächlich daran interessiert, das Ergebnis einigermaßen in Grenzen zu halten. Sie kamen ihrerseits zu der einen oder anderen Torchance - zu mehr aber auch nicht.

Mainz empfängt nun die Bayern

Am 32. Spieltag spielen Wolfsburg und Mainz zeitgleich am Samstag 30. April um 15.30 Uhr. Der VfL tritt dann beim Abstiegskandidaten aus Stuttgart an. Mainz 05 empfängt den FC Bayern München.

Quelle: mick