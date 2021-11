Das 1:0 (1:0) der Arminen am Samstag (06.11.21) in Stuttgart ging letztlich völlig in Ordnung, weil die Gäste kompakt und sicher verteidigten und kaum echte Torchancen zuließen. Überschattet wurde die Partie von einem schweren Zusammenprall zwischen Stuttgarts Nicolas Nartey und Patrick Wimmer, in dessen Folge beide Spieler längere Zeit benommen auf dem Rasen lagen - Wimmer musste blutend ausgewechselt werden.

Stuttgart extrem einfallslos

Schon im ersten Durchgang hatten die Bielefelder versucht, sich nicht in die Defensive drängen zu lassen, sondern die Gastgeber früh und aggressiv zu attackieren. Stuttgart fiel lange Zeit wenig ein, um die Arminia vor ernsthafte Probleme zu stellen, auch die Standardsituationen waren für die Mannschaft von Frank Kramer ohne allzu großen Aufwand zu bewältigen.