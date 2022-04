Wenn es gefährlich wurde, dann vor dem Leipziger Tor, wie in der 38. Minute als Christopher Trimmel nach Hereingabe von Sheraldo Becker frei vor Gulacsi auftauchte, das Gehäuse jedoch verfehlte. Grischa Prömel zielte genauer, scheiterte aber kurz vor dem Halbzeitpfiff am gegnerischen Torhüter (45.). Wenig später hatte Union dann auch noch Pech, ein Fernschuss von Trimmel knallte an die Latte (45.+2).

Poulsen nimmt die Union-Einladung an

Nicht mal eine Minute war in der zweiten Halbzeit gespielt, da wurde das Spiel komplett auf den Kopf gestellt. Nach einem Abwehrfehler kam Poulsen frei zum Abschluss und erzielte aus elf Metern das 1:0 für RB (46.). Vieles glich also dem Spielverlauf vom Mittwoch mit der Ausnahme, dass Union zuvor nicht die Führung gelungen war.

Union schien an diesem Tag wieder das Glück zu fehlen. In einer weiteren Szene wurde den Hauptstädtern ein Elfmeter verwehrt, nachdem Nordi Mukiele bei einer Rettungsaktion das Knie von Niko Gießelmann getroffen hatte (59.). Schiedsrichter Daniel Schlager schaute sich die Szene mehrfach an, entschied sich schließlich zum Unverständnis der Gäste dafür, bei seiner ursprünglichen Entscheidung zu bleiben.