Es blieb ein offenes Spiel, in dem Bayer in der 18. Minute ein Fürther Geschenk dankend annahm. Fürths Torhüter Andreas Linde schoss bei einem missglückten Kärungsversuch Azmoun an, der dann ohne größere Schwierigkeiten das 2:1 für Bayer erzielte. Der Tabellenletzte hielt auch in der Folgezeit gut dagegen und gestaltete die Partie wesentlich ausgeglichener als im Hinspiel. Allerdings passierte dadurch in den beiden Strafräumen lange Zeit wenig, bis Schick in der 41. Minute Linde zu einer guten Parade zwang.