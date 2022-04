N'Dicka traf zuerst in eigene Netz (12.), machte seinen Fehler dann aber wieder wett, als er erneut per Kopf erfolgreich war - diesmal auf der "richtigen" Seite (32.). In den folgenden gut 30 Minuten bekamen die Zuschauer im Frankfurter Stadion wenig geboten, vor allem keine Torchancen. Doch in der 66. Minute war es erneut N'Dicka, der von der Strafraumkante aus Daichi Kamada bediente, der das 2:1 für die Gastgeber schoss.

Rutter rettet der TSG wenigstens einen Zähler

Als niemand mehr mit einem Tor der Gäste rechnete, vollendete Georginio Rutter per Kopf eine maßgeschneiderte Flanke von David Raum von der linken Seite. den Siegtreffer hatte in der Schlussminute Andrej Kramaric auf dem rechten Fuß, doch Kevin Trapp rettete für Frankfurt mit einem Reflex. Das Remis spiegelt den Spielverlauf recht wieder - doch so richtig geholfen ist damit keinem beiden Klubs. Die Hoffnungen der Kraichgauer, in den letzten vier Saisonspielen doch noch irgendwie die Qualifikation fürs internationale Geschäft zu schaffen, erhielten einen kräftigen Dämpfer.