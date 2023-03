Dortmund gegen Bayern Raphael Guerreiro: Der neue BVB-Schlüsselspieler Stand: 28.03.2023 11:00 Uhr

Der etatmäßige Linksverteidiger Raphael Guerreiro blüht bei Borussia Dortmund als zentraler Mittelfeldspieler in den letzten Partien auf. Eine Rolle, die ausgerechnet Thomas Tuchel einst für ihn entdeckte.

Von Tim Rausch

Bevor Raphael Guerreiro aus Frankreich nach Deutschland zu Borussia Dortmund wechselte, erhielt er einen Spitznamen. Keinen dieser legendären Spitznamen, die die Qualität und Einzigartigkeit eines Fußballer hervorheben (Eric Cantona, "der König" oder Oliver Kahn, "der Titan"), sondern sie nannten den jungen Portugiesen schlicht "die Batterie".

Ein Spitzname, der natürlich seine konditionellen Fähigkeiten untermalt, den Qualitäten des mittlerweile 29-Jährigen aber nicht wirklich gerecht wird.

Spitzname zu eindimensional

"Die Batterie" suggeriert, dass Guerreiro einer dieser unermüdlichen Arbeiter ist. Einer, der über Ausdauer verfügt, aber eben auch austauschbar ist und Individualität vermissen lässt. Vielleicht sogar ein Zerstörer, der ab und an vor Schienbeine oder den Ball tritt.

Doch er tritt nur selten vor Schienbeine und schon gar nicht gegen den Ball. Er streichelt ihn. Mit ausgefeilter Technik und meist mit seinem linken Fuß, mit dem er im Kalenderjahr 2023 dank zwei Toren und sieben Vorlagen zum Top-Scorer der Bundesliga aufstieg.

Raphael Guerreiro "trifft im Mittelfeld gute Entscheidungen"

12,1 Kilometer spulte Raphael Guerreiro, die Batterie, beim 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln ab. Nicht nur die läuferischen Leistungen stachen heraus, er verlieh der BVB-Offensive mit drei Torbeteiligungen auch den nötigen Saft.

In den vergangenen beiden Spielen lief Guerreiro deutlich offensiver auf. Der etatmäßige Linksverteidiger, der die Rolle ohnehin immer äußerst offensiv interpretierte und nicht unbedingt für seine Defensiv-Stärke bekannt war, stand in beiden Partien als zentraler Mittelfeldspieler auf dem Rasen und tauchte immer wieder rund um den gegnerischen Strafraum auf.

"Wir wissen, dass er auch im Mittelfeld gute Entscheidungen treffen kann. Er kommt in den Halbräumen immer wieder in die Positionen, in denen er Lösungen findet. Wir sind unendlich dankbar, dass Guerrero auf dieser Position die Spielmacherfähigkeiten hat“ , sagte Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen Köln.

Guerreiro trifft auf alten Meister

Gegen Köln und Schalke kam er auf insgesamt 153 Ballkontakte, leitete als Schlüsselspieler im Mittelfeld regelmäßig Angriffe mit seinen Dribblings und Pässen ein.

Eine Fähigkeit, die Thomas Tuchel bereits in der ersten Saison von Guerreiro für den BVB erkannte und den 1,70 Meter großen Portugiesen in einer zentralen Rolle im Mittelfeld aufstellte.

"Er ist auf dem besten Weg zum Trainer-Liebling, Raphael ist viel zu gut, viel zu schlau und viel zu flexibel, um auf eine Position festgelegt zu werden" , lobte er schon vor sechseinhalb Jahren als damaliger BVB-Trainer.

Ausgerechnet in seinem ersten Spiel als Bayern-Trainer trifft Tuchel nun auf einen seiner ehemaligen Lieblingsschüler. Und muss hoffen, dass seine Abwehr gegen die Batterie in neuer Rolle nicht zu sehr unter Strom steht.