Erklären lassen sie sich zum Teil vielleicht auch dadurch, dass die Fans mehr als zwei Jahre lang weitestgehend aus den Stadien verbannt waren, wegen der Pandemie. Vermisst wurden dabei das besondere Stadionerlebnis und das gemeinsame Feiern, auch mit den Spielern. Diese Entzugserscheinungen, so viel Küchenpsychologie sei erlaubt, werden in den Stadien nun umso ausgelassener getilgt.

Schwerverletzte auf Schalke - "Katastrophe verhindert"

Zu denken geben müssen dabei allerdings die erheblichen Sicherheitsrisiken, die am vergangenen Wochenende zutage traten, wenn eine größere Zahl an Fans in den Innenraum strömt - unkontrolliert. Und wenn Fans dabei Zäune übersteigen oder aus nicht unerheblicher Höhe in einen Betongraben springen, um aufs Spielfeld zu gelangen, wie am Samstag in Schalke geschehen. Dort entstand nach Berichten von Reportern vor Ort zwischenzeitlich eine bedrohliche Lage, weil Zuschauer am unteren Rand der Tribüne durch nachrückende Fans zusammengedrängt wurden.

Die Polizei Gelsenkirchen sprach in einer Stellungnahme am Montag von 18 Verletzten, darunter seien neun Schwerverletzte. Nach Polizeiangaben kam es zu den Verletzungen unmittelbar nach Spielende, als mehrere Tausend Fans von den Zuschauerrängen auf den Rasen in der Arena drängten. Nur durch das Eingreifen zahlreicher Polizeikräfte sei Schlimmeres verhindert worden, teilte Einsatzleiter Peter Both mit: " Dieser Platzsturm hätte auch in einer Katastrophe enden können ."

DFB nimmt Ermittlungen auf

Der DFB kündigte am Montag an, dass der Kontrollausschuss nach den Vorfällen in Köln und Gelsenkirchen Ermittlungen aufgenommen habe. Die Klubs müssen Stellungnahmen abgeben und wohl auch mit Konsequenzen rechnen. Fortuna Düsseldorf etwa bekam 2012 nach den chaotischen Zuständen in der Relegation, als eine Vielzahl von Fans allerdings noch während der Partie auf den Rasen strömten, eine Strafe von 150.000 Euro und einen Teilausschluss von Fans aufgebrummt.

Sicherheitskonzepte der Klubs im Fokus

Für die Sicherheit im Stadion, dazu zählt auch der Schutz des Spielfelds, sind grundsätzlich die Klubs zuständig. Deren Sicherheitskonzepte rücken deshalb nun verstärkt in den Fokus. Denn Szenen wie in Gelsenkirchen, Frankfurt oder Köln werfen die Frage auf, ob die von den Klubs beauftragten Sicherheitsdienste überhaupt ausreichend Personal im Stadion aufbieten, um größere Fanmengen auf den Tribünen zu halten. Oder ob sie überhaupt adäquat geschult sind, auch über vorhandene Fluchtwege, um auf mögliche Paniksituationen angemessen zu reagieren.