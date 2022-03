"Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Mit ihm haben wir jemanden für uns gewinnen können, der schon vielfach bewiesen hat, dass er mit seiner immensen Erfahrung als Trainer in jeglicher sportlichen Situation seiner Art und seiner Ausstrahlung an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen", erklärte Sportdirektor Fredi Bobic.

Am Sonntagvormittag hatte Hertha BSC die Trennung von Tayfun Korkut bekannt gegeben. Korkut hatte die Mannschaft im November übernommen, aber keine Trendwende einleiten können. Nach der Niederlage am Samstag in Mönchengladbach steht der Hauptstadt-Klub auf einem direkten Abstiegsplatz.