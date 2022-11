Urlaub, Trainingslager, Übersee Bundesliga - Herausforderung WM- und Winterpause Stand: 14.11.2022 07:15 Uhr

Die Fußball-Bundesliga geht wegen der WM in eine mehr als zwei Monate lange Winterpause. Dieser ungewöhnlich lange Zeitraum stellt die Klubs vor neue Herausforderungen, gerade was die Belastungssteuerung der Profis angeht.

Von Thorsten Poppe

Zwischen dem 15. und 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga liegen für die Bundesligisten zehn Wochen ohne Wettkampf in Deutschlands höchster Spielklasse. Die Verlegung der Fußball-WM in Katar in den Winter führt dazu, dass mitten in der Saison länger als sonst pausiert wird. Erst am 20. Januar geht es mit der Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern weiter.

Elf Klubs schicken Spieler direkt in Urlaub

Eine Abfrage von sportschau.de hat ergeben, dass die Klubs mit dieser langen Pause unterschiedlich umgehen. Dabei kristallisieren sich zwei Muster heraus: Mehr als die Hälfte der Bundesligisten (11) geht von etwa Mitte November bis Anfang Dezember erst einmal in den Urlaub.

So gibt etwa der SC Freiburg an, dass man Wert auf ausreichende Regenerationszeit im November lege. Grund dafür sei die Dreifachbelastung mit Bundesliga, Europa League und dem DFB-Pokal. Erst kürzlich hat der Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, die hohe Belastung für die Spieler beklagt. "Es wird immer mehr an der Schraube gedreht, bis sie halt bricht."

Dazu führte Streich das Beispiel Matthias Ginter an. Der Spieler habe in den vergangenen Jahren keinen Urlaub gehabt, der länger als zehn Tage gedauert habe. Der Wiedereinstieg mit Training erfolgt auch deshalb erst am 5. Dezember.

Auslandsreisen für Vermarktung der Bundesliga

Der BVB, Hertha BSC oder Eintracht Frankfurt gehen dagegen nach dem letzten Spieltag vor der WM zunächst auf Auslandsreisen, auch um die internationale Vermarktung der Bundesliga voranzutreiben. Die Spieler, die nicht zur WM fahren, haben dann erst ab Anfang/Mitte Dezember bis Anfang Januar frei. Genau dann, wenn die Konkurrenz das Training schon wieder aufgenommen hat.

Die sportschau.de-Abfrage zeigt, dass die Nicht-WM-Spieler mindestens zwei Wochen Urlaub am Stück in der langen Bundesliga-Winterpause bekommen. Mitunter sogar drei Wochen am Stück bzw. mehrheitlich drei Wochen insgesamt.

Balance zwischen Regeneration und Kondition

Dabei gilt es mit der Belastungssteuerung der Spieler so umzugehen, dass einerseits ausreichend regeneriert werden kann, andererseits aber auch konditionell nicht zu viel verloren geht. "Da haben die Vereine ja ihre Pläne, wie viel Zeit für Urlaub reserviert wird und was im Urlaub zu tun ist, um beispielsweise mit leichten Läufen nicht die ganze Leistungsfähigkeit zu verlieren" , macht der sportpsychologische Experte der Deutschen Sporthochschule, Moritz Anderten, im Gespräch mit der Sportschau deutlich.

"Wichtig ist aber vor allem, dass nach den Strapazen genügend echte Urlaubsphasen da sind, um diese ganzen Belastungen einmal ausklingen zu lassen. Dann muss man aber auch wieder rechtzeitig anfangen, sich körperlich wieder hochzufahren."

Deshalb gehen verschiedene Klubs in sehr individuelle Planungen. Der 1. FSV Mainz 05 macht zum Beispiel jeweils im Dezember und im Januar ein Trainingslager in Spanien. Der FC Bayern trainiert bis zum Urlaubsbeginn nur in Kleingruppen, da die meisten Profis bei der WM in Katar vertreten sind.

Borussia Mönchengladbach verzichtet zudem auf ein Trainingslager. Wegen der unterschiedlichen Belastung der WM-Teilnehmer, der Nicht-WM-Fahrer und der aktuell wenig belasteten Ergänzungsspieler im Kader kündigt Trainer Daniel Farke eine sehr individuell gestaltete trainingsfreie Zeit mit entsprechenden Trainingsplänen an.

Der Ablauf der Winterpause aller Bundesligisten

Ab Januar sind die Planungen der Bundesligisten wieder gleich, alle starten am zweiten oder dritten Tag des neuen Jahres in die Vorbereitung auf die restliche Saison. Hier ein Überblick in der Reihenfolge der aktuellen Bundesliga-Tabelle:

FC Bayern München

Individuelles Training in Kleingruppen bis zum Urlaubsstart.

Trainingsauftakt ist für den 02.01.2023 geplant.

SC Freiburg

14. November bis 4. Dezember: Urlaub

05. Dezember bis Weihnachten: Training und nicht-öffentliche Testspiele

04. bis 14 Januar: Trainingslager in Sotogrande (Spanien)

RB Leipzig

15. November bis 02. Dezember: Training inkl. zwei Testspiele

03. Dezember bis Neujahr: Urlaub

Anfang 2023: Start Vorbereitung

Eintracht Frankfurt

14. bis 21. November: Japan-Tour

22. November bis 09. Dezember: Training inkl. Testspiele

10. Dezember bis 01. Januar: Urlaub

Ab 02. Januar: Start Vorbereitung

1. FC Union Berlin

Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Zwischen dem letzten Spieltag 2022 und Weihnachten wird es sowohl Urlaub als auch Trainingseinheiten geben. Weitere Reisen sind in dieser Zeit nicht geplant. Anfang Januar nehmen die Köpenicker das Training wieder auf.

Borussia Dortmund

21. November bis 01. Dezember: Asientour

02. bis 11. Dezember: Training

Ab 12. Dezember: Urlaub

Ab 03. Januar: Start Vorbereitung

VfL Wolfsburg

14. bis 30.November: Urlaub

01. bis 22. Dezember: Training

23. Dezember bis 01. Januar: Urlaub

Ab 02. Januar: Start Vorbereitung

Borussia Mönchengladbach

14. November bis 11. Dezember: Urlaub

13. Dezember: Trainingsauftakt

Trainingslager: entfällt

Werder Bremen

Bis 20. November: Training und Testspiele

21. November bis 7. Dezember: Urlaub

08. bis 23. Dezember: Training

24. Dezember bis 01. Januar: Urlaub

Ab 02. Januar: Start Vorbereitung

1. FSV Mainz 05

05. bis 12. Dezember: Trainingslager auf Mallorca (Spanien)

04. bis 11. Januar: Trainingslager in Marbella (Spanien)

1899 Hoffenheim

20. November bis 05. Dezember: Trainingspause

06. Dezember bis 21. Dezember: Training

22. Dezember bis 01. Januar: Trainingspause

Ab 02. Januar: Start Vorbereitung

Bayer Leverkusen

13. bis 18. November: Reise nach St. Louis

18. bis 30. November: Trainingsfrei

01. bis 18. Dezember: Training inkl. zwei Testspiele

19. Dezember bis 02. Januar: Trainingsfrei

Ab 03. Januar: Start Vorbereitung

1. FC Köln

16. bis 24. November: USA-Reise

25. November bis 07. Dezember: Urlaub

08. bis 23. Dezember: Training

24. Dezember bis 01. Januar: Urlaub

Ab 02. Januar: Start Vorbereitung

FC Augsburg

Die Mannschaft wird nach dem Abschluss des 15. Spieltages noch ein paar Tage vor Ort sein und dann bis Anfang Dezember mit individuellen Trainingsplänen arbeiten. Anfang Dezember ist dann wieder Mannschaftstraining in Augsburg geplant. Über Weihnachten und den Jahreswechsel bekommt die Mannschaft etwas Urlaub und steigt Anfang Januar dann wieder in die Vorbereitung ein.

Hertha BSC

Bis 07. Dezember: Training und Testspiele

Ab 08. Dezember: Urlaub

02. Januar: Start Vorbereitung

03. bis 14. Januar: Trainingslager Bradenton (USA)

VfB Stuttgart

14. bis 21. November: USA-Reise

Im Dezember (vor Weihnachten) wird es noch einmal eine Trainingswoche in Stuttgart geben.

Weitere Terminplanung ist noch nicht abgeschlossen.

VfL Bochum

16. bis 27. November: Urlaub

28. November bis 22. Dezember: Trainingsbetrieb

Ab 02. Januar: Start Vorbereitung

07. bis 14. Januar: Trainingslager in Jerez de la Frontera (Spanien)

FC Schalke 04

16. November bis 30. November: Urlaub

Ab 01. Dezember: Training

Zwischen den Feiertagen hat die Mannschaft ein paar Tage frei, ehe es Anfang Januar direkt ins Trainingslager geht.