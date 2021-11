Milos Pantovic (VfL Bochum): Pantovic war als Joker nur 31 Minuten auf dem Platz und in dieser Zeit sechzehn Mal am Ball. In dieser Zeit gab der 25-jährige Serbe eine Torvorlage, erzielte selbst einen sensationellen Treffer und wurde so zum Matchwinner gegen Hoffenheim. In der Nachspielzeit setzte er den Ball aus 66 Metern ins verwaiste Tor - ein Treffer, der nach einem Platz in der Elf des Spieltages schreit. "Ich habe bei dem Tor nicht viel überlegt. Da habe ich genug Vertrauen in meinen linken Fuß" , sagte er.