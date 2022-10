Herber Dämpfer für Union Berlin VfL Bochum entzaubert die "Eisernen" Stand: 23.10.2022 17:25 Uhr

Tabellenführer Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga bei Abstiegskandidat VfL Bochum Federn gelassen. Verfolger Bayern liegt nur noch einen Punkt zurück.

Von Frank Menke

Das bisherige Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum hat am Sonntag (23.10.2022) einen Überraschungs-Coup gegen Tabellenführer Union Berlin gelandet. Der Revierklub gewann mit 2:1 (1:0). Die Tore für den VfL erzielten Philip Hoffmann (43. Minute) und Gerrit Holtmann (71.), Miloš Pantović (90.+3) traf für Union. Bochums Schlussmann Manuel Riemann (78.) parierte zudem einen Foulelfmeter von Pantović.

Union bleibt zwar Tabellenführer, hat jedoch nur noch einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Bayern München. Bochum steckt weiter im Tabellenkeller fest, hat aber Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen gefunden.

Bochum engagiert, Union schläfrig

Die Ausgangslage hätte unterschiedlicher nicht sein können. Union mit der stärksten Liga-Defensive traf auf die schwächste Offensive der Bochumer. Doch von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen. Bochum agierte engagiert und mit viel Leidenschaft, zeigte aber auch Respekt vor dem gefürchteten Umschaltspiel der Berliner, das allerdings nie auf Touren kam.

In der ersten halben Stunde tat sich wenig auf dem Spielfeld. Torchancen blieben hüben wie drüben Mangelware. Auch fußballerisch entwickelte sich das Spiel zunächst auf einem recht bescheidenen Niveau. Kampf war Trumpf, beide Teams neutralisierten sich, Union wirkte seltsam schläfrig.

Bochum dreht auf

Die erste nennenswerte Chance hatten dennoch die Berliner. Nach einer Ecke von Kapitän Christopher Trimmel kam Jordan Siebatcheu (37.) aus etwa elf Metern zum Abschluss, VfL-Torhüter Riemann erwischte den leicht abgefälschten Ball gerade noch vor der Linie. Dann drehte plötzlich Bochum auf. Einen Schuss von Jordi Osei-Tutu (43.) wischte Union-Schlussmann Frederik Rönnow gerade noch über die Latte.

Nach der anschließenden Ecke versenkte Hoffmann die Kugel per Kopf im Berliner Tor. Es war der erste Gegentreffer für Union nach zuvor fünf Pflichtspielen mit weißer Weste.

Osei-Tutu trifft die Latte

Auch nach dem Wiederanpfiff wirkten die Bochumer wacher und willensstärker als ihre Kontrahenten. Osei-Tutu (48.) setzte einen Schuss von der Strafraumgrenze über das Tor. Pech hatte der Engländer in der 62. Minute, als er aus zwölf Metern nur die Latte traf. Union fand weiterhin keinen Zugriff auf das Spiel und ließ sich von den Bochumern den Schneid abkaufen.

Das bei den Köpenickern vermisste Konterspiel zelebrierten dann die Bochumer vor dem 2:0. Mit perfektem One-Touch-Fußball hebelten sie die Union-Defensive aus, am Ende schob der eingewechselte Holtmann frei vor Rönnow den Ball aus acht Metern ins Tor.

Riemann hält Elfmeter

Der rabenschwarze Tag der Mannschaft von Urs Fischer setzte sich ungebrochen fort. Nach Videobeweis gab Schiedsrichter Deniz Aytekin Strafstoß, Erhan Mašović hatte im Sechzehner Diogo Leite am Bein getroffen. Pantović schoss den Elfmeter schwach, Riemann parierte und verhinderte so, dass es in der Schlussphase noch einmal richtig spannend wurde. Der Anschlusstreffer von Pantović in der Nachspielzeit kam zu spät.

Union Berlin zu Hause gegen Braga

Am 5. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase empfängt Union Berlin Sporting Braga (Donnerstag, 27.10.2022 um 18.45 Uhr).

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga muss Bochum auswärts in Wolfsburg bestehen (Samstag, 29.10.2022 um 15.30 Uhr). Für den Tabellenführer wird es einen Tag später im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach ernst (15.30 Uhr).