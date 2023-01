Punkteteilung in Freiburg Freiburg und Frankfurt finden keinen Sieger Stand: 25.01.2023 22:23 Uhr

Der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt haben sich am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga unentschieden getrennt. Der SCF zeigte sich nach dem Debakel in Wolfsburg erholt, verpasste aber den Sieg.

Die Toraction am MIttwochabend (25.01.23) fand kurz vor und kurz nach der Pause statt: Randal Kolo Muani brachte die Gäste aus Frankfurt in Führung (42.), Matthias Ginter stellte kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich her.

Frankfurt geht überraschend in Führung

Frankfurt fand schlecht in die Partie und ging überraschend als führende Mannschaft in die Kabine. Mario Götze chippte den Ball von der rechten Strafraumecke in die Mitte, wo Kolo Muani geschickt und eiskalt verwandelte. Zuvor schienen die Gastgeber dem ersten Tor näher. Vor allem Michael Gregoritsch strahlte Torgefahr aus (15., 24.) und hatte immer wieder ein gutes Auge für die Mitspieler. Doch ein Treffer wollte dem SCF nicht gelingen.

Auch im zweiten Spielabschnitt war es wieder der Österreicher Gregoritsch, der eine Schusschance aus kurzer Distanz (Zuspiel Höler) am Tor der Hessen vorbeidrosch. Auch in der 70. Minute blieb dem Österreicher der Freiburger der Torjubel versagt, als er den Ball auf den Kasten von Keeper Diant Ramaj zog, den Schlussmann aber nicht überwinden konnte.

Grifos Comeback

In der Schlussphase brachte SCF-Trainer Christian Streich Vincenzo Grifo nach dessen Verletzungspause und hoffte auf einen Geniestreich. Doch der blieb aus.

Frankfurt zum Spitzenspiel in München

Frankfurts Rückrunde beginnt mit dem Spitzenspiel beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München (Samstag, 28.01.2023 um 18.30 Uhr), Freiburg ist drei Stunden vorher zu Hause gegen Augsburg gefordert.