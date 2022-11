Fehlschüsse und Nachlässigkeiten Hertha nutzt Kölns Fehler aus Stand: 12.11.2022 17:25 Uhr

Hertha BSC hat mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf gemacht - der für die Kölner immer näher rückt.

Durch das 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln hat Hertha BSC nun 14 Punkte und verdrängte den VfB Stuttgart von Platz 15. Der FC, der aus seinen fünf jüngsten Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt hat, kommt mit 17 Zählern der Abstiegszone immer näher.

Kanga trifft, Adamyan mit Fehlschuss aus drei Metern

Beide Teams hatten zuletzt Niederlagen kassiert. Köln verlor unglücklich mit 1:2 gegen Leverkusen, Hertha hatte erst in der Nachspielzeit das entscheidende Gegentor in Stuttgart kassiert. Hertha zeigte sich davon besser erholt: Nach einem Einwurf flankte Hertha Marvin Plattenhardt von links, in der Mitte übersahen alle Kölner Wilfried Kanga, der ungestört einköpfte (9.).

Kölns Sargis Adamyan leistete sich wenig später bei der großen Chance zum Ausgleich einen beachtlichen Fehlschuss: Linton Maina hatte ihn in der Mitte freigespielt, doch Adamyan versprang der Ball, sein Schuss aus drei Metern ging über das leere Tor.

Kölns Sargis Adamyan setzt den Ball übers Tor

Hertha verlor Plattenhardt (24.), der verletzt vom Platz musste. Beide Teams hatten Chancen für weitere Treffer. Kurz vor dem Halbzeitpfiff lag der Ball im Berliner Tor, doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsstellung des vermeintlichen Kölner Torschützen Linton Maina korrekterweise nicht (45.).

Richter bestraft Kölner Fehler mit dem 2:0

Nach Wiederanpfiff mussten auch die Kölner verletzungsbedingt wechseln, Benno Schmitz musste vom Platz, für ihn kam Kingsley Schindler. Dodi Lukebakio überspielte jenen Schindler auf Kölns rechter Seite wenig später, seine Flanke wehrte Kölns Torwart Marvin Schwäbe nach vorne ab, Marco Richter schloss mit einem beherzten Schuss zum 2:0 ab (54.).

In der Folge hatte Hertha das Spiel unter Kontrolle, der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. Kölns Torwart Schwäbe verhinderte noch das dritte Berliner Tor bei einer Chance von Lucas Tousart (86.).

Nach der WM-Pause: Hertha in Bochum, Köln gegen Bremen

Nach der WM und der Winterpause ist die Hertha auswärts in Bochum gefordert (Samstag, 21.01.2023 um 15.30 Uhr). Köln muss drei Stunden später zu Hause gegen Werder Bremen bestehen.