90 Minuten live hören - Bayern gegen BVB in der Sportschau Stand: 28.03.2023 13:28 Uhr

Am Wochenende steht in der Fußball-Bundesliga der Kracher um die Spitze zwischen Bayern München und Borussia Dortmund an. Mit der Sportschau erleben Sie das Topspiel live und im Nachgang hautnah mit.

Wenn die Bundesliga-Saison in ihre entscheidende Phase geht, herrschte zuletzt selten Spannung im Kampf um die Meisterschaft. Zehnmal holte der FC Bayern in Serie den Titel und oft war die Entscheidung schon im April gefallen. Doch in diesem Jahr herrscht zu Beginn des vorletzten Monats der Saison auch in der Meisterfrage noch Hochspannung. Und die erlebt am kommenden Wochenende ihren vorläufigen Höhepunkt.

Am Samstag (01.04.2023) treffen die Bayern in der heimischen Arena auf Tabellenführer Borussia Dortmund. In den vergangenen zehn Spielzeiten war der Rekordmeister nur einmal derart spät der Verfolger, diesmal ist er es, weil es unter Julian Nagelsmann in den vergangenen Wochen zu viele Rückschläge gegeben hatte, zuletzt auch bei Bayer Leverkusen (1:2).

So gelang es dem BVB in diesem Kalenderjahr, aus einem Rückstand von neun Punkten einen Ein-Zähler-Vorsprung auf die Bayern zu machen. Doch kann Dortmund das Team um den neuen Trainer Thomas Tuchel auch im direkten Duell aufhalten?

Die Bayern sind BVB- und Topspiel-Spezialisten

Die Zahlen sprechen dagegen, die Bayern haben ihre vergangenen acht Heimspiele gegen den BVB allesamt gewonnen. In dieser Zeit gab es auch Ergebnisse wie 4:0, 5:1, 5:0 oder 6:0 - es waren oft also auch sehr eindeutige Angelegenheiten. Und trotz aller Probleme ließ München auch in dieser Saison in den entscheidenden Spielen die Muskeln spielen, zuletzt gab es im Duell Erster gegen Zweiter ein klares 3:0 gegen Union Berlin.

Schaffen die Bayern gegen Dortmund die Wende oder zieht der BVB sogar mit einem Sieg davon? Diese Frage stellt sich ganz Fußball-Deutschland vor diesem Titel-Gipfel am Samstag. Und bei der Sportschau bekommen sie die Antwort darauf - auf welche Art und Weise sie es auch immer wollen.

Alles zum Spiel in Schrift, Ton und Bild

Schon im Vorfeld analysiert Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger die entscheidenden Faktoren im Duell der beiden Titelanwärter.

Kurz vor dem Anpfiff startet bei sportschau.de und in der Sportschau-App der Live-Ticker. Die Partie gibt es außerdem in der Audio-Vollreportage direkt aus dem Stadion zu hören. ußerdem gibt es eine Audio-Vollreportage. Neben dem Spielbericht gibt es außerdem die Analyse unseres Sportschau-Reporters direkt, der das Spiel im Stadion verfolgt. Die ersten bewegten Bilder von der Pressekonferenz im Anschluss sowie von den Spielern am Sportschau-Mikrofon gibt es noch am Samstagabend.

Einen Tag später blickt die Sportschau (19.15 Uhr im Ersten und bei sportschau.de) auf das Spiel zurück - auch wieder mit Schweinsteiger, der ins Studio geschaltet wird. Ab Montag, 0 Uhr, ist dann die Highlight-Zusammenfassung der Partie bei sportschau.de, YouTube und in der ARD-Mediathek zu finden.

Die Meister-Entscheidung fällt erst später

Bei aller Brisanz sei aber eins ganz deutlich gesagt: Die Meisterschaft wird nach diesem Spiel weiter offen sein. Acht Partien haben beide Teams im Anschluss noch zu bestreiten, da sind vier Punkte Vorsprung (bei einem Sieg des BVB) ebenso wenig entscheidend wie ein Wechsel an der Tabellenspitze, sofern die Bayern gewinnen sollten. Trotzdem dürfen Sie sich auf ein absolutes Bundesliga-Highlight freuen.