Nach Pleite in der Champions League Medienberichte - Seoane als Trainer bei Leverkusen entlassen

Seoane als Trainer bei Leverkusen entlassen Stand: 05.10.2022 15:08 Uhr

Gerardo Seoane ist nach übereinstimmenden Medienberichten nicht mehr länger Trainer bei Bayer Leverkusen. Demnach soll der Bundesligist die Entscheidung noch am Donnerstag bekannt geben. Der Schritt ist die Folge des schlechten Saisonstarts in der Bundesliga und Königsklasse.

Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt - laut ESPN und der spanischen Zeitung Marca steht der spanische Welt- und Europameister Xabi Alonso hoch im Kurs. Leverkusen hatte am Mittwochabend 0:2 in Porto verloren. Zuvor war schon der Start in die Saison in der Bundesliga missraten: Dort gewann die Werkself nur eines von acht Spielen. Zudem flog der Klub beim Drittligisten SV Elversberg aus dem DFB-Pokal.

Seoane war im Sommer 2021 von den Young Boys Bern unter das Bayer-Kreuz gewechselt und hatte sich mit der Mannschaft in seiner Debüt-Saison für die Champions League qualifiziert.