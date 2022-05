Fußball | Bundesliga

Rudi Völlers Abschied: Tante Käthe, das Lama und die Weißbier-Wut

Stand: 12.05.2022, 07:47 Uhr

Rudi Völler verlässt am Samstag ((14.05.2022), dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga in dieser Saison die große Bühne. In 45 Jahren im Profi-Fußball hat er zwar nicht alle Titel, aber dafür viele Fans gewonnen.

Von Dirk Burkhardt