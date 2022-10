Vergabe des Ballon d'Or Benzema Favorit, Popp mit Chancen Stand: 17.10.2022 12:03 Uhr

Unter den Kandidaten für den Ballon d'Or sticht Karim Benzema hervor. Wer dagegen weltbeste Fußballerin wird, ist schwieriger vorauszusagen.

Der französische Nationalspieler Karim Benzema geht heute in Paris als klarer Favorit ins Rennen um den Ballon d'Or. Für den prestigeträchtigen Preis, der ab 20.30 Uhr bei einer Gala in der französischen Hauptstadt vergeben wird, sind in Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger auch zwei deutsche Fußball-Profis nominiert.

Europas Fußballer des Jahres: Karim Benzema feiert mit dem UEFA-Supercup.

Bei den Frauen dürfen die Vize-Europameisterinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf hoffen. Popp hat vor allem wegen ihrer sechs EM-Tore durchaus Chancen, obwohl sie große Teile der Saison verletzt verpasst hatte. Zur Wahl stehen auch drei Spielerinnen von Europameister England und Titelverteidigerin Alexia Putellas aus Spanien.

Neuer Modus

Der Goldene Ball wird seit 1956 jährlich von der Fachzeitschrift France Football vergeben. Der Gewinner galt zunächst als "Europas Fußballer des Jahres", seit 2007 wurde in Konkurrenz zur Weltfußballer-Wahl der FIFA (seit 1991) der global beste Kicker gewählt. Von 2010 bis 2015 kooperierten das Blatt und der Weltverband bei der Kür des Weltfußballers, seit 2016 werden zwei unterschiedliche Preise vergeben.

Die Organisatoren des Ballon d'Or haben auf Kritik an der Vergabe 2021 reagiert und den Modus geändert. Erstmals werden nicht mehr die Leistungen eines Kalenderjahres, sondern einer europäischen Fußballsaison gewertet. Deshalb findet die Auszeichnung nun im Oktober statt. Wählen dürfen 100 Journalisten, jeweils einer aus den Ländern der Top 100 der FIFA-Weltrangliste.

Lewandowski tippt auf Benzema

Bei den Männern sind 30 Profis nominiert, Kimmich und Rüdiger sind krasse Außenseiter. Rekordsieger Lionel Messi fehlt auf der Liste, erstmals seit dem Jahr 2005. "Wenn sie es nicht wieder absagen", werde wohl Benzema (Real Madrid) gekürt, scherzte der ebenfalls nominierte Robert Lewandowski.

Er spielte damit auf das Jahr 2020 an, als die Wahl wegen der Corona-Pandemie ausfiel und der Pole um den prestigeträchtigen Preis gebracht wurde. Im vergangenen Jahr gewann Messi zum siebten Mal, Lewandowski wurde Zweiter.

Benzema mit spektakulären Champions-League-Auftritten

Benzema erhält auch Unterstützung aus seinem Verein Real Madrid. "Ich hoffe, er gewinnt den Ballon d'Or, wir werden ihm gratulieren, weil es auf eine Art und Weise auch ein Ballon d'Or für uns ist", sagte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 3:1 (2:0) über Erzrivale FC Barcelona.

In der vergangenen Saison war er mit 27 Treffern souverän Torschützenkönig der spanischen Primera Division geworden. Vor allem aber blieben seine zwölf Treffer in der Champions League in Erinnerung. Unter anderem hatte er auf dem Weg zum Titel gegen Paris Saint Germain und den FC Chelsea jeweils Dreierpacks erzielt.

Bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres setzte sich Benzema Ende August bereits durch, bei den Frauen gewann Putellas.

Ehrung der UEFA Putellas und Benzema Europas beste Fußballer Obwohl sie die EM verletzungsbedingt verpasste, ist Alexia Putellas vom FC Barcelona zu Europas Fußballerin des Jahres gewählt worden. Bei den Männern gewann Karim Benzema von Real Madrid.

Musiala, Wirtz und Adeyemi für U21-Preis nominiert

Gleich drei deutsche Nationalspieler dürfen auf die Kopa-Trophäe für den besten U21-Spieler hoffen: Jamal Musiala, Florian Wirtz und Karim Adeyemi.

Bei der Torhüter-Wahl (Jaschin-Trophäe) dürften Manuel Neuer und Kevin Trapp wohl gegen Thibaut Courtois von Champions-League-Sieger Real den Kürzeren ziehen.