Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Werner-Abschied im Winter möglich

RB Leipzig hat seine "Minikrise" mit dem Sieg gegen den SC Freiburg vorerst aus den Klamotten geschüttelt. Ein Thema bleibt aber nach wie vor: Wie weiter mit Edelreservist Timo Werner?

Dass sich Timo Werner sein zweites Engagement bei RB Leipzig anders vorgestellt hatte, ist kein Geheimnis. Nach seiner Rückkehr im vergangenen Jahr vielversprechend gestartet, bleibt dem Stürmer in dieser Saison nur die Rolle als Ergänzungsspieler. Allein in der Bundesliga bringt es Werner in acht Partien auf gerade einmal 203 Spielminuten. Nur dreimal stand er in der Startelf. Beim jüngsten 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg am Sonntag schmorte er die komplette Spielzeit auf der Bank.

Werner nur vierte Wahl

"Er ist ein Teil der Mannschaft, der sich dem Konkurrenzkampf stellen müssen", stellte Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder nach dem Spiel klar und betonte das "Leistungsprinzip". Und da haben aktuell eben andere die Nase vorn. So zum Beispiel Lois Openda und Benjamin Sesko, die Werner den Rang abgelaufen haben. Hinter den beiden Sommerneuzugängen und RB-Urgestein Yussuf Poulsen, der seinen zweiten Frühling erlebt, ist Werner aktuell nur Stürmer Nummer vier im Team von Marco Rose.

Ein Zustand, der dem 27-Jährigen vor allem mit Blick auf das kommende Jahr nicht gefallen kann. Eine Heim-EM erlebt man schließlich nicht alle Tage. Für die anstehenden Länderspiele der Nationalmannschaft steht Werner (wieder einmal) nicht im Kader. Will er auf den EM-Zug aufspringen, muss er sich präsentieren und seine Kernkompetenz, also Tore schießen, unter Beweis stellen. Ein Wechsel im Winter ist daher alles andere als ausgeschlossen.

Schröder: "... dann werden wir uns damit beschäftigen"

"Wir beäugen den Kader. Es gibt vielleicht auch Spieler, die von sich aus sagen, dass sie etwas anderes im Kopf haben", weiß auch Sportdirektor Schröder und öffnete einem möglichen Abgang zumindest einen Spalt breit die Tür. "Dieser Sache stellen wir uns und reden darüber offen. Wenn jemand sagt: 'Ich möchte etwas anderes machen', dann werden wir uns damit beschäftigen."

Werner hat in Leipzig noch Vertrag bis 2026. Interessenten dürfte es für den schnellen Angreifer in der Bundesliga allemal geben. Mit einem aktuellen Marktwert von 20 Millionen Euro (transfermarkt.de) sowie einem kolportierten Jahresgehalt von 10 Millionen Euro ist Werner aber eben auch kein Schnäppchen. Zudem ist RB in Liga und Champions League noch aussichtsreich vertreten und auf einen breiten Kader angewiesen. Auch deshalb unterstütze man Werner in der aktuellen Situation. "Es ist nicht immer alles Sonnenschein. Aber Timo wird da rauskommen", so Schröder.

