Fußball | Bundesliga RB Leipzig - Was ist dran an den Wechselgerüchten um Emil Forsberg?

Seit mehr als acht Jahren spielt Emil Forsberg bereits für RB Leipzig. Doch diese Zeit könnte in der Winter-Transferperiode zu Ende gehen, das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Der Aderlass bei RB Leipzig im Sommer war groß. Die bisherigen Stammspieler Christopher Nkunku (FC Chelsea), Josko Gvardiol (Manchester City), Konrad Laimer (FC Bayern München), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) und Marcel Halstenberg (Hannover 96) verdienen ihr Geld mittlerweile bei anderen Clubs. In der kommenden Winter-Transferperiode könnte ein weiterer Akteur zur Abgänge-Liste hinzukommen: Publikumsliebling und Vize-Dienstältester Emil Forsberg.

Nur Yussuf Poulsen ist noch länger bei RB Leipzig als Forsberg. (Archiv)

Wechsel innerhalb des RB-Kosmos?

Wie die "Bild"-Zeitung und der Pay-TV-Sender "Sky" übereinstimmend berichten, steht der 32 Jahre alte Offensivmann, dessen aktueller Vertrag noch bis 2025 läuft, offenbar vor einem Wechsel zu Leipzigs Schwester-Club New York Red Bulls. Demnach soll dem schwedischen Nationalspieler in der Major League Soccer (MLS) ein langfristiger und hochdotierter Vertrag winken.

In der schwedischen Nationalmannschaft ist Forsberg eine feste Größe. (Archiv)

Einsatzzeiten offenbar ein Knackpunkt

Nach Angaben des "Kicker" stehe noch nichts fest. Der Transfer befinde sich eher im Anfangsstadium. Um Forsbergs Interesse an einem Wechsel nach New York macht aber auch das Sportmagazin keinen Hehl. Neben dem Wunsch nach einer neuen Herausforderung werden immer wieder Forsbergs Einsatzzeiten in der Bundesliga als einer der Gründe für den potenziellen Sprung über den Atlantik genannt. In den bisherigen elf Partien stand er lediglich viermal in der Startelf - trotz Verletzungspause seines Positionskonkurrenten Dani Olmo. Für den ehrgeizigen Forsberg ist das offenbar zu wenig.

