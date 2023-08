Rekordmeister bestätigt Benjamin Pavard wechselt vom FC Bayern zu Inter Mailand Stand: 30.08.2023 21:56 Uhr

Rechtsverteidiger Benjamin Pavard verlässt den FC Bayern Richtung Inter Mailand. Das gab der Rekordmeister am Abend bekannt. Die Münchner kassieren laut Medienberichten eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro plus mögliche Boni.

Benjamin Pavard drängte schon seit langem auf einen Wechsel, nun ist dieser vollzogen. Der FC Bayern hat sich mit Inter Mailand über den Verkauf des Rechtsverteidigers, dessen Vertrag noch bis 2024 gelaufen wäre, geeinigt. Der französische Weltmeister von 2018 soll dem Rekordmeister 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonuszahlungen einbringen. Der 27-Jährige erhält bei dem italienischen Verein laut Medienberichten einen Fünf-Jahres-Vertrag.

Nachfolger schon gefunden?

Sollte der Franzose gehen kommt dann Trevoh Chalobah vom FC Chelsea?. Bayern-Trainer Thomas Tuchel gilt als großer Befürworter des 24-jährigen Engländers. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Chelsea. Chalobah soll bereits signalisiert haben, zu den Bayern wechseln zu wollen.

Triple-Sieger 2020

Pavard war 2019 für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Isar gewechselt. Der Franzose wurde in München vor allem als Rechtsverteidiger eingesetzt, er selbst sieht sich aber lieber in der Innenverteidigung.

Mit dem FC Bayern holte Pavard 2020 das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal. Insgesamt feierte der Franzose vier Meistertitel. In 111 Spielen erzielte er acht Tore.

Quelle: BR24Sport im Radio 30.08.2023 - 21:54 Uhr