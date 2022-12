Ligue 1 US-Investor will Anteile von Olympique Lyon kaufen Stand: 08.12.2022 18:03 Uhr

In Frankreich hofft der US-Investor John Textor mit seiner Eagle Football Holding auf die Übernahme des Erstliga-Clubs Olympique Lyon. Die gesetzte Frist zum Abschluss der Übernahme wurde aber erneut aufgeschoben, teilte der Verein mit.

Der Club äußerte sich optimistisch, dass die Übernahme in Kürze besiegelt werden kann. Vom bisherigen Mehrheitseigner will Eagle Football Anteile im Ausgabewert von gut 327 Millionen Euro übernehmen und zudem eine Kapitalerhöhung von 86 Millionen Euro vornehmen, wie Olympique Lyon mitteilte.

Der Investor wolle sich außerdem teilweise an der Entschuldung des Vereins beteiligen. Textor besitzt bereits Anteile an Vereinen in Großbritannien, Belgien, Brasilien und in den USA.