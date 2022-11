Besuch in Katar Faeser und DFB-Boss Neuendorf beim WM-Organisationskomitee Stand: 01.11.2022 09:31 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und DFB-Präsident Bernd Neuendorf haben sich in Katar über die letzten Vorbereitungen für die Fußball-WM informiert.

Die für den Spitzensport zuständige SPD-Ministerin sprach in der katarischen Hauptstadt Doha mit dem Generalsekretär des WM-Organisationskomitees, Hassan al-Thawadi.

Vor Beginn von Faesers Besuchs hatte sich die katarische Regierung beschwert, weil die deutsche Sportministerin die WM-Vergabe an Katar öffentlich kritisiert hatte. Faeser erklärte vor ihrem geplanten Treffen mit dem katarischen Premier- und Innenminister, Chalid bin Chalifa Al-Thani, sie glaube nicht, dass dies ihren Aufenthalt in dem arabischen Land überschatte. Sie habe immer eine "klare Haltung" gezeigt. Und "das spielt jetzt aus meiner Sicht hier keine Rolle" , sagte Faeser.

Al-Thawadi sagte nach Angaben aus Delegationskreisen, er bedauere, dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, ihre Reise nach Katar kurzfristig abgesagt hatte. Teilnehmer berichteten, das Gespräch mit dem Chef des Organisationskomitees habe in einer freundlichen Atmosphäre stattgefunden. Amtsberg hatte ihre Reise, die bereits am Wochenende hätte beginnen sollen, gestrichen, weil das Ausmaß der Verstimmung in Katar nach den Äußerungen von Faeser zu diesem Zeitpunkt noch unklar war.

CDU-Politiker mahnt zur Zurückhaltung

Jürgen Hardt, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, hält die massive Kritik an Gastgeber Katar im Vorfeld der Fußball-WM (20. November bis 18. Dezember) für den falschen Ansatz.

"Ich mahne zur Zurückhaltung" , sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin: "Wenn wir etwas für die Menschen in der Region bewegen wollen, wenn wir die Menschenrechtssituation verändern wollen, sollten wir darauf setzen, dass im Nachgang vielleicht mehr möglich ist als jetzt auf eine große Konfrontation zu setzen."

Hardt bezeichnete die Reise Faesers, an der auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf teilnimmt, dennoch als "richtig" - auch im Hinblick auf deutsche Interessen: "Es gibt eine ganze Reihe von diplomatischen Anknüpfungspunkten."

Viele Beschwerden über nicht gezahlte Löhne

Nicht gezahlte Löhne bleiben für die vielen Gastarbeiter in Katar ein großes Problem. Die Anzahl der Beschwerden verdoppelte sich innerhalb eines Jahres auf 34.425, wie die Internationale Arbeitsorganisation ILO der Vereinten Nationen am Dienstag kurz vor der Fußball-WM bekannt gab. Die gestiegene Zahl ist auch die Folge einer neuen Online-Plattform, auf der sich die Arbeiter melden können.

"Die meisten Beschwerden betreffen nicht gezahlte Löhne oder Entlassungsgelder sowie einen nicht gewährten oder nicht ausgezahlten Jahresurlaub" , heißt es in dem Bericht. 10.500 Fälle seien vor einem Schiedsgericht gelandet, in fast allen erhielten die Arbeiter Recht. Die ILO forderte Katar erneut zu Reformen auf. Die Zahl der Gastarbeiter, die wegen der enormen Hitze auf den Baustellen in den Sommermonaten behandelt werden musste, sank dagegen.

Laut des Berichts wurden im Sommer 2022 noch 351 Arbeiter in Kliniken des Roten Halbmonds behandelt, nach 620 (2021) und 1520 (2020). Im Jahr 2021 waren umfassende Restriktionen eingeführt worden. Laut ILO haben die "signifikanten" Reformen Auswirkungen auch auf die gesamte Golf-Region. "Es gibt aber eine breite Überzeugung, dass noch mehr unternommen werden muss. Wir alle wissen, dass wir noch nicht an der Ziellinie sind" , sagte Ruba Jaradat, ILO-Büroleiter für die arabischen Staaten.