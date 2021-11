Der Vorschlag von Spahn, der aktuell noch geschäftsführend im Amt ist, würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene zusätzlich mit einem aktuellen Coronatest Einlass bekommen. "Das ist wieder ein schwerer Schritt. Aber das ist ein Schritt, den wir gehen müssen" , sagte Spahn. Der CDU-Politiker kündigte außerdem an, dass er eine Verordnung für die Wiedereinführung kostenloser Coronatests unterzeichnen werde.

Für die Fußball-Bundesliga, die Handball-Bundesliga, die Basketball-Bundesliga oder die Deutsche Eishockey-Liga würde eine wie von Spahn angeregte Neuregelung Folgen haben.

Mehr Aufwand für die Klubs - und für die Fans

Die Klubs in den Ligen müssen sich nach den Corona-Schutzverordnungen in ihren Bundesländern richten. Einige Klubs arbeiten längst mit 2G, andere mit 3G. "2G Plus" würde aber bedeuten, dass am Einlass neben der Impfung auch der Testnachweis kontrolliert werden muss. Ein Mehraufwand, der Zeit kostet und bei der Abfertigung Tausender Fans ein Problem darstellen kann.

Der 1. FC Köln beispielsweise, der seit der Wiederzulassung von Fans in den Stadien konsequent nach der 2G-Regelung verfährt, sieht sich aber grundsätzlich in der Lage. "Wir müssten erst die technische Umsetzbarkeit prüfen, grundsätzlich erscheint das aber möglich. Wir müssten die Einlasssituation ändern, neben dem Impfnachweis auch den QR-Code des Tests kontrollieren und die Drehkreuze entsprechend anders programmieren" , sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle dem "Kölner Stadt-Anzeiger", sprach aber von einem "weiteren, großen Aufwand" .

Den gäbe es auch für die Fans - sie müssten vor jedem Spiel extra zum Test. Das könnte sich auf die Nachfrage auswirken, manche könnten es dann vorziehen, zu Hause zu bleiben.

Alte Mechanismen zurück auf der Tagesordnung

Nun greifen möglicherweise Mechanismen, die viele Menschen in der Vergangenheit wähnten. "Wir brauchen die Ministerpräsidentenkonferenz" , sagte Spahn. Bei einem solchen Termin zwischen Bund und Ländern könnte eine Regelung "2G Plus" vereinbart werden, die dann aber erst von den Ländern in ihre Corona-Schutzverordnungen aufgenommen werden müsste, bevor sie bindende Gültigkeit hat. In mehreren Bundesländern gilt bereits 2G.

Einen konkreten Termin für eine solche Konferenz gibt es bislang nicht. In Berlin, wo nach der Bundestagswahl der Regierungswechsel noch im Gange ist, kündigte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) aber eine Ministerpräsidentenkonferenz "für die kommende Woche" an. Darüber sei er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einig.

RKI-Chef würde Großveranstaltungen lieber absagen

Pressekonferenz mit Jens Spahn (r.) und Lothar Wieler

Lothar Wieler, Präsident der Robert Koch-Instituts, erinnerte bei der Pressekonferenz mit Spahn an die Tragweite der aktuellen Zahlen. Deutschland vermeldet zurzeit Höchstwerte bei den Neuinfektionen und bei der Inzidenz. "Mehr als die Hälfte der Intensivstationen melden akute Personalengpässe" , warnte Wieler und zog Vergleiche zum Januar 2020. Größere Veranstaltungen dürften nur "mit maximaler Sicherheit" stattfinden: "Am besten wäre es, wenn wir Großveranstaltungen absagen würde, ganz klar." Das RKI schrieb in seinem Wochenbericht zur Pandemie am 11. November: "Das RKI rät dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden."