Festnahmen nach rassistischen Beleidigungen gegen englische Spieler

Die britischen Behörden leiteten eine Untersuchung wegen Hassverbrechen ein. Es seien aus dem ganzen Land zahlreiche Hinweise erhalten, teilte die UKFPU mit. Dass es in den nächsten Wochen zu weiteren Verhaftungen kommt, ist wahrscheinlich. Es seien Dutzende von Anfragen an Social-Media-Unternehmen geschickt worden, so die Polizeieinheit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

dpa | Stand: 15.07.2021, 11:46